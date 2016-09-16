Бюджет-2017: Кабмин ожидает более 14 миллиардов поступлений от акцизов для строительства дорог

Кабинет министров Украины планирует в 2017 году активно задействовать статью доходов по акцизам и направить 14,2 млрд грн таких поступлений на ремонт и строительство дорог.

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Об этом сказал 15 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман, представляя основные положения проекта бюджета.

По его словам, еще порядка 1 млрд долл. правительство планирует привлечь в рамках сотрудничества с международными финансовыми организациями.

«Расходы госбюджета мы планируем в 14,2 млрд грн только по поступлениям акцизного сбора. Я хочу, чтобы украинцы ездили по нормальным дорогам. Это наша общая позиция. Это возможно. Отдельно до 1 млрд долл. мы можем привлечь по линии международных финансовых организаций», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, правительство рассчитывает в октябре текущего года представить на рассмотрение парламента проект закона о создании Дорожного фонда. Фонд станет основным аккумулятором средств для проведения дорожных работ.

Ранее в правительстве планировали выделить на ремонт дорог в 2017 году порядка 30-40 млрд грн.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн. В текущем году на ремонт и строительство автодорог было выделено около 19 млрд грн.