Сумские чиновники на дорожных работах разворовали почти 9 миллионов гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГФС в Сумской области, установлено, что для строительства и ремонта дорожного покрытия в 2014-2015 годах одно из государственных предприятий региона использовало материалы, в т. ч. продукты переработки углеводородов, которые закупало у предприятий-поставщиков по завышенным ценам.

«Государству нанесен ущерб на общую сумму 8,7 миллиона гривень. При этом, предприятие, выполняя работы за бюджетные средства, не уплачивало налоговые обязательства, наращивая миллионные суммы налогового долга перед государственным бюджетом Украины», - говорится в сообщении.

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Следственным управлением финансовых расследований ГУ ГФС в Сумской области зарегистрированы уголовные производства с квалификацией ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), а также ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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«В рамках досудебного расследования уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области, на основании постановлений, вынесенных Ковпаківським районным судом г. Сумы, работниками оперативных и следственных подразделений Главного управления ГФС в Сумской области проведены обыски в офисных и производственных помещениях государственного предприятия и предприятий-поставщиков. По результатам следственных действий 14 сентября выявлено и изъято более 600 тонн углеводородов и нефтепродуктов на общую сумму почти 6 миллионов гривен», - отмечает пресс-служба ведомства.

Продолжается следствие.

Как ранее сообщал УНИАН, директора одного из предприятий Павлограда Днепропетровской области уличили в хищении более 2 миллионов гривен бюджетных средств во время проведения ремонта автодорог.