Украинская и грузинская железные дороги могут создать совместное предприятие

Украинская и грузинская железная дороги планирую создать совместное предприятие.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, комментируя итоги переговоров в Грузии, которые прошли на этой неделе.

"Мы договорились о двух ключевых вещах. Во-первых, высказана общая идея, и она уже поддержана "Укрзализныцей", о создании совместного предприятия между украинской железной дорогой и железной дорогой Грузии. Уже направлено обращение китайской стороне и другим частным партнерам по паромной переправе между портом "Ильичевск" и Грузией. Мы считаем, что это принесет стабильность на рынке паромного сообщения, создаст надлежащие конкурентные условия и уберет любые злоупотребления в отношении ценообразования", - сказал министр.

Кроме того, по словам Омеляна, стороны в ходе переговоров в Грузии также обсудили вопрос о снижении портовых сборов между странами. "Во-вторых, подняли вопрос о снижении портовых сборов, в первую очередь, по паромному сообщению", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Украина и Грузия подписали соглашение об организации прямого международного железнодорожно-паромного сообщения через морские порты обеих стран, что будет способствовать активизации и развитию двусторонних украинского-грузинских межгосударственных связей в транспортной отрасли.