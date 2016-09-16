Экс-гендиректор "Укрпочты" станет и. о. руководителя Одесского морпорта

Министерство инфраструктуры Украины назначит исполняющим обязанности руководителя одного из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна – Одесского морского торгового порта бывшего исполняющего обязанности генерального директора Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» Игоря Ткачука.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

В пресс-службе уточнили, что Ткачук сначала должен "уволиться из Укрпочты", затем будет издан приказ министерства о его назначении и. о. руководителя порта, а потом будет объявлен соответствующий кадровый конкурс.

Других подробностей, включая даты назначения и объявления конкурса, в пресс-службе не сообщили.

В пресс-службе "Укрпочты" УНИАН уточнили, что в настоящее время Ткачук занимает должность заместителя гендиректора "Укрпочты"-руководителя аппарата.

По данным СМИ, с конца октября 2013 года одесский морпорт возглавляет Геннадий Жуков.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Кабинет министров Украины назначил экс-сотрудника американского офиса аудиторской компании KPMG Игоря Смилянского главой "Укрпочты", с 1 июля он вступил в должность. Ткачук начал исполнять обязанности главы "Укрпочты" с 19 декабря 2014 года, до этого занимал должность заместителя руководителя «Укрпочты».

СМИ неоднократно писали о том, что Ткачук входит в команду премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и именно поэтому был назначен на должность руководителя "Укрпочты". Однако, сам Гройсман отрицал свою причастность к данному кадровому назначению.

Одесский морской торговый порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположен в северо-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 м, осадкой до 11,5 м. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн тонн сухих и 25 млн тонн наливных грузов в год.

Одесский морской торговый порт в 2015 году увеличил перевалку грузов по сравнению с 2014 годом на 4,1% – до 25,589 млн тонн.