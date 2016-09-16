Руководство "Борисполя" связывает шумиху в СМИ вокруг детекторов с кадровым конкурсом

Таким мнением он поделился в интервью Обозревателю.

"Кому-то вполне могут не давать покоя "слишком хорошие" новости из "Борисполя". Особенно, в связи с кадровым конкурсом на должность генерального директора аэропорта, который стартовал около месяца назад. Только за последние месяцы мы вошли в пятерку крупнейших налогоплательщиков страны, продемонстрировали рост финансовых показателей и пассажиропотока. Международные аудиторы подтвердили правильность курса на оптимизацию инфраструктуры и рост производительности труда. Если других аргументов нет, то чтобы попытаться очернить имя предприятия и его руководства, особенно в "эпоху популизма", сойдет и история с так называемыми "российскими детекторами", - заявил Дыхне.

Читайте такжеАэропорт "Борисполь" просит правоохранителей ускорить следствие и вернуть изъятое оборудование

Комментируя обвинения в нарушениях при приобретении детекторов, он отметил, что свое мнение озвучил еще 27 июля в официальном пресс-релизе, который опубликован на сайте аэропорта.

"Если в двух словах, то детекторы были закуплены в строгом соответствии с национальным законодательством, и с учетом ограничений Кабмина на приобретение товаров производства РФ", - заявил он.

Дыхне напомнил, что в июле текущего года правоохранители изъяли один детектор для проведения экспертизы.

"Мы сразу публично изложили по этому поводу свою официальную позицию. 23.08 стартовала проверка аудиторов. Никаких заключений на сегодняшний день не сделано. Несмотря на наши многочисленные обращения, в которых говорится, что работа Службы авиабезопасности строится именно на том количестве детекторов ВОВ, которыми мы располагаем, изъятый детектор нам до сих пор не вернули.

На этой неделе, когда я уже был в командировке, мне доложили, что от "Наших Грошей" пришел информационный запрос по совершенно другому вопросу. Стало понятно, что журналисты ищут "что-то горячее". Ответить на запрос они просили быстрее, чем установлено Законом. Выполнить их просьбу пресс-служба не смогла из-за моего очень плотного графика в командировке. Банально не было времени согласовать. Но "горячий" материал по аэропорту "Борисполь" все-таки вышел. Причем по вопросу, по которому продолжается проверка и по которому нашего мнения никто не спрашивал и в качестве альтернативного не привел", - отметил он в интервью.

"Вот и решайте, что это – попытка надавить на проверяющих, чтобы их выводы были "правильными", откровенная "заказуха" или попытка решить за счет доброго имени аэропорта "Борисполь" собственных проблем с отсутствием действительно острых сюжетов", - заявил Дыхне.