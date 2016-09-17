Украинские автомобилисты заблокировали единственную дорогу в Словакию

Они требуют, чтобы машинамам с номерами Евросоюза разрешили находиться в Украине хотя бы несколько месяцев, говорится в сюжете ТСН.

Пока же владельцы таких автомобилей вынуждены пересекать границу раз в 5 дней. "Таможенник меня хочет видеть каждые пять дней. Скажите, человек, нарушивший закон – на него нацепили браслет и она раз в месяц может прийти и отметиться. А мы каждые пять дней", - возмущен участник акции протеста Юрий Качур.

Это не первая подобная акция протеста. Раньше водители блокировали контрольно-пропускные пункты на границах с другими государствами. Но за такие инициативы их штрафовали правоохранители. Теперь, чтобы избежать наказания, активисты стоят в 150 метрах от КПП. Полиции поясняют, что их машины внезапно сломались или заглохли.

Читайте такжеАктивисты из Сумской области уже 4-й день блокируют движение российских грузовиков на трассе "Москва - Киев"

Движение между Украиной и Словакией в Ужгороде парализовано уже 10 часов. Другие пункты пропуска на Закарпатье работают в привычном режиме. "Мы будем стоять до последнего. Мы уже третий раз собираемся. Тогда была зима. Так что можем постоять", - говорит участник акции протеста Александр Груздев.

Напомним, неделю назад более полутысячи авто образовали затор на границе с Польшей. А в начале месяца очереди наблюдались также на границах с Румынией и Венгрией.