Автоперевозчики с начала года уплатили 0,7 миллиона штрафов за перегруз, лидирует Одесщина

Общая сумма наложенных штрафов составляет 1,777 млн грн. Об этом говорится в отчете Министерства инфраструктуры.

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Как отметили представители министерства, абсолютным лидером стала Одесская область, где за превышение габаритно-весовых норм уже наложено штрафов на 355 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ранее замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что Министерство инфраструктуры ожидает от Министерства финансов разрешения на закупку дополнительно 80 весовых комплексов. По состоянию на август по стране работало 24 габаритно-весовых комплекса в 20 областях. 12 сентября водитель перегруженной фуры умышленно сломал весовой комплекс на трассе Киев - Одесса.

По оценкам Министерства инфраструктуры, более 30% грузового транспорта передвигается по украинским дорогам с превышением допустимых весовых норм.

Кроме того, руководство Мининфраструктуры намерено сделать штрафы за перегруз авто на дорогах одним из источников наполнения Дорожного фонда для финансирования ремонта и строительства дорог.