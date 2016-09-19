Кабмин хочет повысить ренту на пригодные для 4G частоты почти в 500 раз

Кабинет министров Украины предлагает депутатам принять изменения в Налоговый кодекс и повысить рентную плату за пользование радиочастотным ресурсом (РЧР) в диапазонах 2300-2400 МГц и 2500-2690 МГц в 488 раз - до 20 тыс. грн за 1 МГц с 40,92 грн за 1 МГц.

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Соответствующие изменения содержатся в проекте закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» №5132, опубликованном на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, с целью мотивации операторов оптимизировать свои сети для использования имеющихся у них ресурсов правительство предлагает ввести повышающие коэффициенты в размере 1,4 за превышение одним пользователем РЧР оптимально необходимой ширины полос радиочастот в соответствующих 4G-диапазонах, и 1,2 - за неэффективно фрагментированные полосы радиочастот.

Вместе с тем, в случае, если пользователь РЧР примет меры по высвобождению экономически целесообразной полосы радиочастот, Кабмин предлагает установить для него понижающий коэффициент в размере 0,75.

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Как сообщила в ответ на запрос УНИАН пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), принятие соответствующего законопроекта будет способствовать внедрению рыночных механизмов для устранения неоправданной концентрации спектра. Принимая решение, комиссия исходила из того, что частоты, которые могут быть использованы под 4G, должны быть в одной ценовой категории с теми, на которых операторы сейчас уже предоставляют услуги 2G и 3G. А цена 40,92 грн за 1 МГц в диапазонах 2300–2400 МГц, 2500-2690 МГц, по мнению регулятора, неоправданно занижена, чем пользуются операторы, которые контролируют большую часть спектра в этих диапазонах.

Дело в том, что операторы, которые работают в диапазонах 2300–2400 МГц и 2500-2690 МГц, заняли спектр и при этом не развивают свой бизнес. Таким образом, повышение рентной платы за пользование РЧР будет способствовать тому, что те операторы, которые занимают соответствующие частоты, начнут их развивать, или вернут государству. В этом случае, они могут быть на конкурсной основе предоставлены другим операторам для внедрения новых технологий

Как сообщал УНИАН, 19 июля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), одобрила соответствующее внесение изменений в Налоговый кодекс.

От повышения платы за частоты больше всего пострадают компании «ММДС Украина» и «Интеллектуальные коммуникации» (Giraffe), которые контролируют большую часть спектра в диапазонах 2300–2400 МГц, 2500-2690 МГц.