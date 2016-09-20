Украина и Греция начали разработку проекта по запуску паромной переправы между странами

Украина и Греция договорились о начале разработки проекта по организации паромной переправы между странами.

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Согласно сообщению Администрации морских портов Украины (АМПУ), соответствующая договоренность была достигнута в ходе первого технического совещания экспертов по развитию сотрудничества между Украиной и Греческой Республикой в морской отрасли, прошедшего 13-18 сентября в Греции, на котором Украину представляла делегация экспертов Министерства инфраструктуры Украины.

"В частности, была достигнута договоренность о взаимной поддержке на уровне международных морских организаций и европейских структур, обмене информацией, оказании помощи греческой стороной в реформировании морского сектора Украины, в частности, портовой инфраструктуры, в соответствии со стандартами ЕС, а также начале совместной обработки технико-экономических аспектов организации паромной переправы между Украиной и Грецией", - говорится в сообщении.

Как сообщили в АМПУ, по результатам данной встречи был подписан совместный протокол, в котором конкретизированы направления двустороннего сотрудничества в морской сфере, а также зафиксировано намерение обеих сторон создать постоянно действующую комиссию по морскому сотрудничеству между Украиной и Грецией. Следующую встречу планируется провести в 2017 году в Украине.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Украина и Грузия подписали соглашение об организации прямого международного железнодорожно-паромного сообщения через морские порты обеих стран, что будет способствовать активизации и развитию двусторонних украинского-грузинских межгосударственных связей в транспортной отрасли.