"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда из Киева в западном направлении

Акционерная компания "Укрзализныця" на 23 и 30 сентября назначила дополнительные поезда по маршруту Киев - Ивано-Франковск - Черновцы, а на 25 сентября - дополнительный поезд Киев - Хмельницкий.

Читайте также"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд из Киева в Лисичанск

Согласно сообщению компании, дополнительный поезд № 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы будет отправляться из столицы 23 и 30 сентября в 22:34, с прибытием в Ивано-Франковск на следующий день в 12:37 и в Черновцы в 15:24. В обратном направлении из Черновцов поезд отправится в воскресенье 25 сентября и 2 октября в 20:10 и прибудет на станцию Киев-Пассажирский на следующий день в 12:52. Как отметили представители компании, этим поездом могут воспользоваться также жители Козятина, Винницы, Жмеринки, Хмельницкого, Тернополя, Львова, Ивано-Франковска и Коломыи.

Дополнительный поезд № 275/276 Киев - Хмельницкий будет курсировать в воскресенье 25 сентября. Отправление из Киева - в 06:10, прибытие в Хмельницкий - в 12:23, отправление из Хмельницкого в Киев - 14:30, с прибытием в столицу в 20:40. Поезд будет останавливаться в Козятине, Виннице и на станции Деражня.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" продлила курсирование дополнительных поездов Киев – Бердянск и Одесса – Харьков.