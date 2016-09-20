Прием документов для получения разрешений на международный транзит начнется с 1 октября - Мининфраструктуры

Прием документов для участия в распределении разрешений Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) на осуществление международных грузоперевозок среди украинских перевозчиков на 2017 год начнется с 1 октября.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства инфраструктуры, соответствующее решение закреплено приказом министерства от 15 сентября 2016 года.

Как уточнили представители министерства, для участия в конкурсе необходимо предоставить следующие документы: заявление об участии в конкурсе для получения разрешения (ий) ЕКМТ; анкета на участие в конкурсе для получения разрешения (ий) ЕКМТ, в которой указываются: марка, категория экологичности, год производства, регистрационный номер, идентификационный номер производителя (номер шасси (кузова, рамы) автомобильного транспортного средства, наличие сертификатов соответствия автомобильного транспортного средства требованиям безопасности движения и экологической безопасности стран, по территории которых будет осуществляться перевозка, с указанием их номера, даты выдачи, срока действия и наименования учреждения, которые их выдало; копии свидетельств о регистрации автомобильного транспортного средства; копии договоров лизинга с субъектами финансовых услуг, которые включены в реестр Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (если автотранспортное средство используется на условиях финансового лизинга).

Прием документов будет осуществляться в Мининфраструктуры в период с 1 октября по 1 ноября 2016 года.

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Как сообщал УНИАН, ранее замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил, что Министерство инфраструктуры будет выдавать разрешения Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) на выполнение международных автоперевозок с учетом частоты пересечения границы перевозчиками.

Справка УНИАН. Разрешение (autorisation) на международные автомобильные перевозки – это документ, который выдается Министерству инфраструктуры Украины иностранным государством для выдачи его перевозчику Украины для въезда украинского автотранспортного средства на территорию того государства, которое его предоставило.

Разрешение ЕКМТ (Европейская конференция министров транспорта) - многостороннее разрешение на международные перевозки грузов автомобилями транспортных предприятий, организованных в стране-участнице ЕКМТ, на основе системы квот.