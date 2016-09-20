Во Львове появятся новые трамваи "Электрон"
16:52, 20 сентября 2016Транспорт/Связь
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До конца ноября для Львова должны собрать семь новых трамваев на заводе Электрон.
Львов закупит семь новых трамваев "Электрон" / electron.ua
Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.
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"Мы в этом году забираем на "Электроне" семь новых трамваев. Мы эти семь новых трамаваев должны забрать в ноябре. Забираем, чувствуем, создаем новые рабочие места", - сказал Садовый.
Как сообщал УНИАН, новый трамвай польского производства PESA прошел необходимую сертификацию в Украине и ходовые испытания и уже курсирует на маршруте № 3 Борщаговской линии скоростного трамвая.
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