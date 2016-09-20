Кабмин намерен до конца года утвердить стратегию развития дорог в Украине

Кабинет министров Украины намерен до конца года утвердить стратегию развития украинских дорог, а также продумать механизмы привлечения 35-40 миллиардов гривень на строительство дорог в следующем году.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал в ходе инспекционной поездки по центральным областям Украины.

"Нам нужно консолидировать этот ресурс, и нам нужно перестать строить дороги в никуда, - цитирует пресс-служба Гройсмана. - Мы будем от начала до конца строить дороги, которыми люди будут нормально передвигаться. И такой подход уже начат".

Он отметил, что в текущем году правительство выделило 19 миллиарда гривень на ремонтные работы, из которых 8,7 миллиарда гривень уже освоены, ремонт дорог завершен на 99% ямочных участков.

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Премьер напомнил, что в 2017 году в Украине начнет работу Дорожный фонд, в который из бюджета поступят 14 миллиардов гривень акцизного налога.

"Фактически, эта система будет работать. Мы ее должны запустить с 1 января 2017 года. Это повышение ответственности, прозрачности и качественного управления дорогами, - сказал Гройсман. - И мы больше не будем платить за низкое качество (ремонтных работ - УНИАН), за то, чтобы приписывали объемы и все остальное. Будем вести анализ химического состава полотна, чтобы понять, что кладут в украинские дороги. Мы платим полноценную цену - хотим получить нормальное качество".

Как сообщал УНИАН, Гройсман сегодня, 20 сентября, проинспектировал ход ведения ремонтных работ на дорогах Черкасской, Кировоградской и Полтавской областей.