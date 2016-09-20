Гройсман призвал дорожные службы подготовиться к масштабному строительству дорог

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман потребовал завершить к началу апреля следующего года все подготовительные работы с тем, чтобы "с первым теплом" начать полномасштабное строительство дорог.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом Гройсман сказал в ходе инспекционной поездки по центральным областям Украины.

"Надо, чтобы все области и дорожные организации, которые будут заказчиками ремонта дорог, до апреля месяца провели все необходимые процедуры - тендеры, проекты сделали для того, чтобы выйти и начать работу, как только солнце припечет. Не в июне, не в июле, не в августе, а в начале сезона - для того, чтобы сделать больший объем работ и сделать его максимально качественно. Это будет наше требование и мое требование как премьер-министра", - цитирует пресс-служба Гройсмана.

Председатель правительства также подчеркнул необходимость системного подхода к строительству и реконструкции дорог.

"Мы сегодня ставим задачу перед областями, "Укравтодором", чтобы план строительства, реконструкции дорог был более системным с точки зрения, в том числе и использования наших логистических, транспортных возможностей. Такие планы сегодня формируются на следующий год, и они будут реализованы", - сказал глава правительства.

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При этом он подчеркнул, что финансовая сторона вопроса во многом была разрешена благодаря децентрализации.

"В каждом городе сегодня есть возможности строительства дорог, в каждой области есть соответствующие ресурсы, в районах есть такие ресурсы. Мы передали достаточно механизмов, чтобы зарабатывать деньги и направлять их на нужды людей", - сказал Гройсман.

Ранее премьер заявил, что до конца года правительство утвердит стратегию развития украинских дорог, а также проработает механизмы привлечения 35-40 миллиардов гривень на дорожные работы в 2017 году.