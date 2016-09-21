В Киеве сегодня будет ограничено движение транспорта на бульваре Леси Украинки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«С 15:00 до 20:00 21 сентября в рамках работ по текущему (среднему) ремонту улично-дорожной сети запланировано фрезерование старого асфальтобетонного покрытия съезда с бульвара Леси Украинки на бульвар Дружбы народов. В указанное время будет частично ограничено движение автотранспорта в месте выполнения работ», - говорится в сообщении.

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Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.