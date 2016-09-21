В Киеве сегодня будет ограничено движение транспорта на бульваре Леси Украинки
10:22, 21 сентября 2016Транспорт/Связь
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В Киеве сегодня будет частично ограничено движение автотранспорта на бульваре Леси Украинки в связи с ремонтом дороги.
Ремонт асфальтового покрытия будет длиться с 15:00 до 20:00 21 сентября / rohatyn.com.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
«С 15:00 до 20:00 21 сентября в рамках работ по текущему (среднему) ремонту улично-дорожной сети запланировано фрезерование старого асфальтобетонного покрытия съезда с бульвара Леси Украинки на бульвар Дружбы народов. В указанное время будет частично ограничено движение автотранспорта в месте выполнения работ», - говорится в сообщении.
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