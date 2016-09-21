Мининфраструктуры закупит 70 мобильных весовых комплексов для проверки фур - Гройсман
Премьер считает, что когда водители и компании начнут платить бешеные штрафы, они перестанут нарушать весовой режим, разрушающий дорожное полотно.
Министерство инфраструктуры Украины до конца текущего года планирует закупить порядка 70 мобильных весовых комплексов для проверки весового режима грузовых перевозчиков.
Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе инспекционной поездки по центральным областям страны.
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"Приоритет Министерства инфраструктуры в этом году - закупить 70 таких весовых комплексов. Проходят определенные процедуры закупок. Это даст возможность со следующего года повсеместно сделать такой мониторинг, - цитирует пресс-служба Гройсмана. - Я думаю, что когда водители, их компании начнут платить бешеные штрафы, они остановятся (перестанут нарушать весовой режим, разрушающий дорожное полотно - УНИАН)".
Ранее премьер Гройсман потребовал завершить к началу апреля следующего года все подготовительные работы с тем, чтобы "с первым теплом" начать полномасштабное строительство дорог.