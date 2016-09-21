Мининфраструктуры закупит 70 мобильных весовых комплексов для проверки фур - Гройсман

Министерство инфраструктуры Украины до конца текущего года планирует закупить порядка 70 мобильных весовых комплексов для проверки весового режима грузовых перевозчиков.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе инспекционной поездки по центральным областям страны.

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"Приоритет Министерства инфраструктуры в этом году - закупить 70 таких весовых комплексов. Проходят определенные процедуры закупок. Это даст возможность со следующего года повсеместно сделать такой мониторинг, - цитирует пресс-служба Гройсмана. - Я думаю, что когда водители, их компании начнут платить бешеные штрафы, они остановятся (перестанут нарушать весовой режим, разрушающий дорожное полотно - УНИАН)".

Ранее премьер Гройсман потребовал завершить к началу апреля следующего года все подготовительные работы с тем, чтобы "с первым теплом" начать полномасштабное строительство дорог.