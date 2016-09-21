В Киеве на проспекте Академика Глушкова закроют два троллейбусных маршрута

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Вместо них, как подчеркнули в КГГА, организуется троллейбусный маршрут № 43к и движение автобусов №№ 11ТР, 43ТР.

«Во избежание неудобств на время ремонтных работ на проспекте Академика Глушкова для пользователей общественного транспорта столицы ответственными службами КП «Киевпастранс» разработаны дополнительные автобусные маршруты, которые будут курсировать по наиболее удобным трассам для наших пассажиров», – сказал генеральный директор КП «Киевпастранс» Дмитрий Левченко.

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Так, с 22 сентября движение указанных временных маршрутов организуется следующим образом:

- троллейбусы маршрута № 43к «Дарницкая площадь – ул. Смолича» будут курсировать по трассе: ул. Маршала Якубовского – ул. Василия Касияна – просп. Академика Глушкова – просп. Голосеевский – бульв. Дружбы народов - ул. Большая Васильковская – ул. Антоновича – бульв. Дружбы народов – мост им. Патона – просп. Воссоединения;

- автобусы маршрута № 11ТР «Государственный музей национальной архитектуры и быта Украины – ст. м. «Выставочный центр» будут курсировать по трассе: ул. Академика Заболотного – просп. Академика Глушкова;

- автобусы маршрута № 43ТР «Кибернетический центр – ст. м. «Выставочный центр» будут курсировать по проспекту Академика Глушкова.

Пассажиры автобусов маршрутов №№ 11ТР, 43ТР имеют право пользоваться месячными проездными билетами, приобретенными для проезда в троллейбусе, подчеркнули в КГГА, однако не уточнить дату возобновления движения троллейбусов №№ 11, 43 после капремонта дороги.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня в Киеве также частично ограничено движение автотранспорта на бульваре Леси Украинки в связи с ремонтом дороги.