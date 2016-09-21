Сниженные акцизы на импорт б/у авто: журналисты выяснили, как приобрести автомобиль в Европе и выгодно ли это (видео)

Уже почти 2 месяца работает долгожданный закон о снижении акциза на подержанные авто.

Журналисты решили проверить закон в действии, отправившись сначала в Польшу, затем в Германию за желанным автомобилем.

Сначала они побывали в Польше. "Есть одна проблема: нам нужен автомобиль с двигателем, который соответствует стандарту "Евро-5", то есть не раньше 2010 года, а здесь 5 не найти", - подчеркнул журналист.

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Он все же нашел три нужных авто в Польше и сравнил цены на них в Украине и здесь: "Для сравнения, в нашей стране такой же Seat будет стоить до 8 тыс. евро, так что после доставки и растаможки вы сэкономите лишь несколько сотен зеленых. Следующий претендент родом из Кореи, в Польше за него просят почти 13 тысяч евро, после растаможки в Украине он прибавит в цене еще 40 сотен. Получается даже дороже рыночной стоимости". Поэтому в Польше, судя по всему, украинцам нечего ловить.

Затем журналисты отправились в Германию: там цены ниже, а выбор больше, 5-летних авто вдоволь. Там после растаможки авто будет стоить 7,5 тыс. евро, а в Украине за него придется заплатить 8 тыс. евро - тоже не вариант.

"Mini Cooper, например, стоит 8 тыс. 690 евро, на украинских номерах будет кататься уже за 14 тыс. евро - выгода почти 6 тыс. Это неплохой вариант для перекупщика", - отметил журналист и добавил, что это не для рядового украинца.

Напомним, 1 августа вступил в силу закон о снижении акциза на импорт б/у автомобилей. В частности, акциз на машины с объемом бензинового двигателя до 1 л теперь составит 0,102 евро за 1 куб. см, что почти в 11 раз меньше нынешней ставки в 1,094 евро.