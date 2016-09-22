Boeing и Airbus получили лицензии США на продажу Ирану самолетов

Об этом пишет Радио Свобода.

Представитель компании Boeing сообщил, что сейчас переговоры о сроках поставки Тегерану 109 самолетов еще продолжаются.

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Ранее в среду Государственное казначейство США также предоставило лицензию на продажу Ирану самолетов компании Airbus. Представитель Airbus Джастин Дюбон сообщил агентству AP, что речь идет о первых 17 самолетах A320 и A330.

В этом году государственная авиакомпания Ирана подписала соглашения на покупку 118 самолетов компании Airbus и 109 Boeing.

Заключение договоренностей стало возможным после достижения соглашения между Тегераном и шестью странами-лидерами о сокращении ядерной программы Ирана в обмен на отмену санкций.