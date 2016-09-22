Boeing и Airbus получили лицензии США на продажу Ирану самолетов
Государственное казначейство США 21 сентября дало компании Boeing лицензию на продажу Ирану самолетов.
Об этом пишет Радио Свобода.
Представитель компании Boeing сообщил, что сейчас переговоры о сроках поставки Тегерану 109 самолетов еще продолжаются.
Читайте такжеИран возобновляет воздушный флот: власть заменит 230 из 250 пассажирских самолетов
Ранее в среду Государственное казначейство США также предоставило лицензию на продажу Ирану самолетов компании Airbus. Представитель Airbus Джастин Дюбон сообщил агентству AP, что речь идет о первых 17 самолетах A320 и A330.
В этом году государственная авиакомпания Ирана подписала соглашения на покупку 118 самолетов компании Airbus и 109 Boeing.
Заключение договоренностей стало возможным после достижения соглашения между Тегераном и шестью странами-лидерами о сокращении ядерной программы Ирана в обмен на отмену санкций.