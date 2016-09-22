Производство грузовиков в Украине сократилось в 3 раза

Производство грузовых автомобилей в Украине в январе-августе 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось в 3 раза - до 235 штук.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат) в отчете по промышленному производству в Украине.

Согласно сообщению, в августе на украинских предприятиях было выпущено 42 грузовых автомобилей, что на 62,8% меньше показателя августа 2015 года и на 2,3% показателя июля текущего года.

При этом, информацию о производстве легковых автомобилей и автобусов Госстат не опубликовал.

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Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром" производство автотранспортных средств в Украине в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилось на 39% - до 2,458 тысячи единиц.

Согласно данным ассоциации, производство легковых автомобилей за этот период упало на 34,7% - до 1,903 тысячи штук. При этом производство коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего показателя на 38,5% - до 483 штук, а автобусов – на 77,9%, до 72 штук.