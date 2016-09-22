Эксперимент по распределению сверхплановых доходов: таможни направили на дороги 850 миллионов

Украинские таможни-участники эксперимента по распределению сверхплановых доходов в январе-августе направили на строительство дорог в своих областях 850 млн грн.

Читайте такжеБюджет-2017: Кабмин ожидает более 14 миллиардов поступлений от акцизов для строительства дорог

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы со ссылкой на слова главы ГФС Романа Насирова.

«Таможни Волынской, Одесской, Черновицкой, Львовской областей и города Киева, которые принимают участие в «дорожном эксперименте», за восемь месяцев 2016 направили на реконструкцию и ремонт дорог 854 млн грн», - цитируются в сообщении слова Насирова.

По мнению чиновника, результаты эксперимента показывают, что подобная инициатива является эффективной и имеет хорошие перспективы.

«Наибольшую эффективность в этом году продемонстрировали Киевская городская, Львовская и Черновицкая таможни - за январь-август на ремонт дорог было направлено соответственно 313 млн грн, 283 млн грн и 158 млн грн», - отметил глава ГФС.

По его словам, всего с начала эксперимента, с сентября 2015 года в специальные фонды на текущий ремонт автомобильных перечислено более 1,4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, с сентября 2015 года в Украине реализуется беспрецедентный эксперимент, направленный на развитие инфраструктуры Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областей, - 50% от суммы перевыполнения ежемесячных плановых таможенных платежей направляются в специальные фонды соответствующих региональных бюджетов. Пилотный проект начался с Одесской, Волынской, Львовской и Черновицкой областей, а в январе этого года к нему присоединился Киев.