4G-связь: в Украине начинаются бои без правил

В Украине лишь 40% территории покрыто связью третьего поколения. Крупнейшие отечественные операторы - «Киевстар», «МТС Украина» и lifecell - сделали это за полтора года с момента проведения тендера на 3G в феврале 2015 года. Теперь власть поставила более амбициозную задачу – создать условия для внедрения 4G, в частности, провести тендер на связь следующего поколения в декабре 2017-го.

Времени до старта долгожданной для украинцев 4G-кампании осталось не так много. Между тем, Украина безбожно отстает в этом направлении – многие страны 4G-связь уже давным-давно внедрили и развивают.

Добро пожаловать на рынок

Наиболее перспективными для развития связи 4G (LTE) являются частотные диапазоны CDMA 800, GSM 900/1800, UMTS 2100, в которых украинские операторы уже долгое время успешно разворачивают свои 2G и 3G-сети. Однако список включает в себя также диапазоны 2300-2400 МГц и 2500-2700 МГц, в которых работают WiMAX-операторы. Если первые каналы связи преимущественно разделили между собой операторы «Большой тройки», то в последних двух большую часть спектра заняли малоизвестные компании «ММДС», «Интеллектуальные коммуникации (Intellecom)» (ТМ Giraffe) и «Эс-Лайн», за которыми стоят весьма известные фигуры.

К примеру, оператор «ММДС» входит в состав финансово-промышленной группы «СКМ» Рината Ахметова, Intellecom находится в ведении бывшего основателя оператора «Киевстар» Игоря Литовченко, а «Эс-Лайн» принадлежит российскому бизнесмену Евгению Ройтману. И, как сообщает пресс-служба Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), используют знаменитые бизнесмены принадлежащий им радиочастотный ресурс неэффективно и нерационально. В связи с этим обозначенные частоты фактически простаивают.

«Некоторые операторы, воспользовавшись лазейками в законодательстве, поставили условно по одной базовой станции в регионе и, таким образом, выполнили лицензионные условия. Спектр занят, а развития рынка нет», - сетует на расстановку сил на украинской 4G-карте пресс-секретарь НКРСИ Татьяна Лиговская.

По ее словам, решить возникшую проблему регулятор намерен «экономическими методами».

Ход конем от телеком-оператора

Еще в начале 2016 года Нацкомиссия приняла решение не продлевать лицензии ахметовской компании «ММДС» и оператору с российскими корнями «Эс-Лайн». Однако компании обжаловали это решение в судах и отвоевали право на дальнейшую деятельность на украинском телеком-рынке.

Регулятор пошел на более решительные меры в попытке «вынудить» этих операторов либо делиться радиочастотным ресурсом с другими игроками, либо платить за свою привилегию.

Дело в том, что, согласно действующему законодательству, рентная плата за частоты в диапазонах 2300-2400 МГц и 2500-2700 МГц составляет всего 40,92 грн за 1 МГц. Тем временем, 2G и 3G-частоты стоят около 23 тыс. грн за 1 МГц, то есть в 560 раз дороже. Таким образом, маленькие телеком-операторы платят за свое право владения перспективными частотами чисто символическую ренту.

Поэтому регулятор предложил внести изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают выравнивание платы мобильных операторов за радиочастоты вне зависимости от их диапазонов – на уровне 20 тыс. грн за 1 МГц. В результате этого рентная плата операторов, которые делят между собой диапазон 2300-2400 МГц и 2500-2700 МГц, подскочит в 488 раз. Эксперты подсчитали, что в целом три перечисленные компании должны будут уплатить в бюджет свыше 2 млрд грн.

«Принимая решение, комиссия исходила из того, что все должны быть в равных условиях. То есть, частоты, которые могут быть использованы под стандарт LTE, должны быть в одной ценовой категории. Таким образом, повышение рентной платы за пользование РЧР будет способствовать тому, что просто «держаться за перспективные частоты» станет экономически не выгодно», - пояснила Лиговская.

Другими словами, компании, которые занимают соответствующие частоты, начнут их развивать, или же будут вынуждены вернуть их государству. В этом случае они могут быть на конкурсной основе предоставлены другим операторам для внедрения новых технологий.

Помимо выравнивания ренты за частоты, Нацкомиссия предложила ввести специальные повышающие и понижающие коэффициенты – своеобразное лекарство от жадности. Выбор коэффициента – 0,75, 1,2 или 1,4 – будет зависеть от того, сколько оператор имеет частот в конкретном диапазоне. Таким образом, монополизация спектра станет для компаний невыгодной, поскольку чем больше частот они займут, тем больший коэффициент будет применен и, следовательно, тем большей будет сумма ренты.

Предложения регулятора по созданию равных условий для телеком-операторов нашли частичное отображение в правительственном законопроекте №5132 «О внесении изменений в Налоговый кодекс», зарегистрированном в парламенте 15 сентября.

Но Кабмин решил трактовать инициативу НКРСИ по-своему. Так, суть данного законопроекта заключается не в создании равных условий для всех игроков рынка, как того предполагал регулятор, а исключительно в 488-кратном повышении платы для небольших операторов, занимающих спектр 2300-2400 МГц и 2500-2700 МГц. При этом остальные компании будут платить ту же ренту, что и раньше – на уровне 23 тыс. грн.

Игра не стоит свеч

Вполне вероятно, что повышение платы за WiMAX-частоты действительно принесет ожидаемый результат, и мелкие нишевые операторы «ММДС», Intellecom и «Эс-Лайн» уступят место под солнцем более сильным игрокам. Тем более, что составить серьезную конкуренцию «Большой тройке» у них вряд ли получится.

Во-первых, 4G-проект предусматривает миллиардные инвестиции, которые такие мелкие компании не смогут позволить. Во-вторых, создание 4G-покрытия предусматривает развертывание общенациональной сети, в то время как у компаний «ММДС», Intellecom и «Эс-Лайн» нет достаточной клиентской базы.

Примером того, насколько эти факторы важны для операторов при реализации таких масштабных проектов как 4G, может служить опыт компании «Тримоб» - «дочки» крупнейшего украинского оператора фиксированной связи «Укртелеком».

«Тримоб» получил 3G-лицензию намного раньше «Большой тройки», что давало ему значительное конкурентное преимущество на рынке. Однако широта покрытия маленького оператора не могла сравниться с покрытием отечественных телеком-гигантов. Можно было ожидать, что после получения лицензии «Тримоб» быстрыми темпами начнет развивать свою сеть. Но ничего подобного не случилось – отсутствие в достаточном количестве своей клиентской базы не давало возможность генерировать доход, который в будущем был бы направлен на расширение покрытия. В результате, «Киевстар», «МТС Украина», и lifecell, гораздо позже по сравнению с «Тримобом» получившие лицензию на 3G, уже давно обогнали первопроходца.

Теперь же судьбу «Тримоба» могут повторить и компании «ММДС», Intellecom, «Эс-Лайн», оккупировавшие лакомые 4G-частоты. Впрочем, судить о том, насколько успешны они будут при реализации 4G-проекта и каким образом будет окончательно разделен между ними радиочастотный ресурс, можно только после проведения тендера.

Законодательные инициативы

Но лишь справедливого распределения частот между участниками телеком-рынка недостаточно для успешного внедрения 4G-связи в Украине. Другим важным шагом, необходимым для продвижения нашей страны на пути к запуску новой технологии связи, является принятие законопроекта №5051 «О радиочастотном ресурсе Украины», который предусматривает внедрение принципа «технологической нейтральности».

«Внедрение этого принципа, безусловно, является очень важным для рынка, поскольку дает возможность операторам работать с любым стандартом на имеющейся у них частоте, а также внедрять новые технологии. Учитывая скорость развития и сменяемость таких технологий в мире, это - необходимый шаг», - объяснила УНИАН адвокат практики интеллектуальной собственности юридической компании «Ильяшев и Партнеры» Мария Коваль.

Законопроект также содержит еще несколько важных новелл. Во-первых, разрешает операторам мобильной и фиксированной связи использовать частоты совместно. Во-вторых, отменяет рентную плату за пользование радиочастотных ресурсов. Вместе с тем, для госбюджета предусмотрен компенсационный механизм – лицензионная плата, размер которой будет утверждать правительство на основании предложений НКРСИ.

Законопроект предусматривает сокращение списка необходимых документов, которые необходимо прикрепить к заявлению о выдаче лицензии на пользование частотами. Также сокращаются сроки рассмотрения документов.

Между тем, несмотря на то, что законопроект о радиочастотном ресурсе был внесен в парламент еще 1 сентября, депутаты его до сих пор не рассматривали.

Но обвинить Верховную Раду в полном отсутствии интереса к проблемам украинской телеком-отрасли нельзя. 20 сентября в стенах парламента прошел так называемый «IT-день», в ходе которого были рассмотрены 7 важных IT-законопроектов.

«Мы провели тематический день по информатизации и развитию отрасли в Верховной Раде. Это был блок из семи законопроектов. На 90% план был вчера выполнен. Говоря футбольным языком, мы имеем 4:1 в пользу отрасли. Тот гол, который нам вчера забили, - закон об электронных коммуникациях», - сказал глава профильного парламентского комитета Александр Данченко, подводя итоги депутатского голосования.

Особенно его порадовало принятие за основу законопроекта №4159 «О доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики для развития телекоммуникационных сетей». По мнению Данченко, этот закон позволит урегулировать отношения между всеми участниками телеком-рынка, что, в свою очередь, позволит украинским операторам улучшить качество своего интернет-покрытия.

Другими важными IT-документами, принятыми в первом чтении, стали проекты законов об электронных доверенных услугах, кибербезопасности и облачных технологиях.

«Но это был первый тайм, а второй тайм – второе чтение», - подытожил Данченко.

Главный камень преткновения

Еще одной важной преградой, стоящей на пути запуска качественной 4G-связи в Украине, является так называемое «лоскутное» покрытие.

Изначально, когда на украинском телеком-рынке произошел радиочастотный «бум», у регулятора не было единой четко выработанной стратегии относительно того, как распределять частоты. Поэтому на сегодня карта их распределения между операторами напоминает лоскутное одеяло. Так, частоты GSM 900/1800 распределены обрывками. Если выделить каждую имеющуюся частоту цветом оператора, которому она принадлежит («Киевстар» - голубым, «МТС Украина» - красным и lifecell – желтым), то получится очень цветастая картинка, что недопустимо для создания качественного LTE-покрытия.

Свободных частот на рынке давно нет – они неравномерно перераспределены между различными операторами. У одних компаний радиочастотный ресурс в излишке, у других же его не хватает. Поэтому одной из основных задач регулятора на данном этапе является поиск решения, которое позволит поставить всех операторов в равные условия.

Чтобы ожидаемое LTE-покрытие было максимально качественным и равномерным, в феврале участники рынка совместно с НКРСИ договорились с британской компанией Analysys Mason о проведении научно-исследовательских работ по внедрению 4G в Украине. Их целью является поиск компромисса, который позволил бы максимально удовлетворить интересы всех заинтересованных сторон – операторов, абонентов и государства.

Время перемен

Пока регулятор и депутаты пытаются найти решение, как создать основу для обеспечения качественного 4G-покрытия, операторы всячески готовятся к будущему запуску революционной технологии и тестируют ее. Первой в Украине новинку испробовала компания Intellecom. На базе оборудования Ericsson она провела публичную демонстрацию 4G-технологии, достигнув пиковой скорости загрузки 220 Мбит/с.

«Украина, безусловно, выиграет от внедрения нового стандарта мобильной связи. Опыт компании Ericsson на других рынках свидетельствует, что существует тесная взаимосвязь между развитием мобильных технологий в стране и ростом ВВП. Это также подтверждает недавнее исследование GSMA: только в 2015 году мобильные технологии принесли дополнительные 3,1 мрлд долл. в мировую экономику, что составило 4,2% мирового ВВП», - рассказал УНИАН Салман Атик - руководитель направления мобильных сетей компании Ericsson в регионе Северной Европы и Центральной Азии.

4G-технология предполагает не просто более быструю скорость интернет-соединения. Она является своеобразной базой для реализации новых комплексных социальных проектов. Речь идет, в частности, о создании «умных» городов, «умного» транспорта, «умного» сельского хозяйства и т.д. Такие проекты зависят от качества и скорости передачи данных и не могут быть полностью реализованы на скоростях сети 3G.

Хоть и близок долгожданный момент запуска 4G, Украина по-прежнему отстает от цивилизованных стран по темпам внедрения новых технологий. В то время, когда наша страна восторженно ожидает запуска связи четвертого поколения, Европа уже изучает перспективы внедрения 5G и ожидает того же от Украины.

Не 4G единым

5G-cеть является совершенно новым, не похожим на своих предшественников поколением связи, преимущество которой заключается не только в более высокой скорости интернета. Технология 5G призвана изменить повседневную жизнь общества и сделать возможным массовое применение технологий интернет вещей (IoT).

«С развитием сетей 5G мы увидим улучшение качества жизни для всех. Просто представьте: широкое распространение телемедицины позволит удаленно проводить сложнейшие хирургические операции или удаленно отслеживать уровень здоровья населения в труднодоступных сельских регионах. Дистанционное управление машинами в опасных для человека условиях снизит риск травматизма, а массовое внедрение технологий «умных городов» улучшит качество жизни. И это только некоторые примеры. IoT станет источником преобразования для всех отраслей промышленности, поскольку он помогает стереть границы между физическим и цифровым миром», - отметил Атик.

В начале сентября еврокомиссар по вопросам цифровой экономики и цифрового общества Гюнтер Эттингер заявил, что исследование перспективных 5G-частот и внедрение технологии связи пятого поколения в Европе является одной из наиболее приоритетных задач. По уровню развития информационных технологий ЕС отстал от таких высокоразвитых государств, как США и Китай, поэтому европейская экономика нуждается в инновациях и, как следствие, инвестициях.

«Согласно нашим подсчетам, в развитие цифровой экономики Европа должна инвестировать 600-700 млрд евро (670-780 млрд долл.)», - подчеркнул Эттингер.

При этом он отметил, что, поскольку Украина является частью общеевропейской инфраструктуры, часть этих инвестиций будет направлена также на развитие технологии связи 5G в нашей стране.

По предварительным оценкам правительства, 5G доберется до Украины к 2020 году. И как бы фантастично не звучали эти планы, наша страна уже может похвастаться стартапами, создающими проекты в IoT-сфере. В частности, некоторые из них работают в некоммерческом инкубаторе IT-проектов на основе открытых данных «1991 Open Data Incubator».

«Одна из наших команд разработала датчик для разумного холодильника, который каждый раз сообщает, когда его дверцу кто-то открывает. Плюс в разработке есть сканер, который периодически изучает окружающее пространство, делает снимок и отсылает полученную фотографию владельцу. Таким образом, вы видите, что есть в холодильнике, а чего нет, можете планировать свои будущие покупки. Эта команда работала совместно с компанией Microsoft, которая подтверждает - экспортный потенциал у изобретения есть», - поделился с УНИАН идеей одного из украинских IoT-проектов основатель инкубатора Денис Гурский.

Но мечтая о том, что может ожидать украинскую телеком-отрасль в среднесрочной перспективе, не следует бежать впереди паровоза. Прежде чем говорить о внедрении в Украине 5G-технологии, необходимо внедрить стандарт LTE, который уже успешно функционирует во всех ведущих странах мира. Только слаженный, поэтапный и обдуманный подход к вопросам внедрения новых технологий связи сможет обеспечить максимально качественное и надежное покрытие. К тому же он является наиболее оправданным как с технологической, так и с социально-экономической точек зрения.

Надежда Бурбела (УНИАН)