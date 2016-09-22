Кабмин разрешил использовать российские вагоны для перевозки угля

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень товаров российского происхождения, запрещенных к ввозу на территорию Украины, и, таким образом, разрешил использовать российские вагоны для перевозки энергетического угля и формирования запасов топлива накануне отопительного сезона 2016-2017 годов.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Представляя проект решения, заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп отметила, что внесение изменений позволит обеспечить железнодорожников нужным количеством единиц подвижного состава. «Решение даст возможность накопить запасы угля в объемах, соответствующих графику, и пройти осенне-зимний период», - отметила замминистра.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик отмечал, что в Украине существуют проблемы с доставкой угля на склады теплоэлектростанций в связи с нехваткой вагонов - около 1,3 тыс. штук.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2015 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,632 млрд долл.

В конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов, согласно которому планируется накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,8 млн тонн угля (1,4 млн тонн угля антрацитовой группы и 1,4 млн тонн угля газовой группы) до 1 ноября 2016 года. По состоянию на 21 сентября, по данным компании «Укрэнерго», было накоплено 1,1 млн тонн угля, в том числе антрацитового – 501 тыс. тонн и 658 тыс. тонн – угля марок «Г» и «Д».

Также в средине сентября компания ДТЭК сообщила, что подписала контракт на поставку угля газовой группы из Польши, который должен прибыть в Украину ж/д путем.