В ГФС рассказали, сколько б/у иномарок ввезли в Украину по сниженным акцизам

С начала действия закона о снижении ставок акциза на импорт бывших в употреблении иномарок, который вступил в силу 1 августа, на территорию Украины было ввезено более 6 тыс. автомобилей.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы со ссылкой на главу ГФС службы Романа Насирова. По его словам, объем средств, уплаченных за растаможку ввезенных авто по льготным акцизам, составил почти 270 млн грн.

"С момента вступления в силу закона Украины №1389 о временном снижении ставки акциза на бывшие в употреблении автомобили процедуру растаможивания по новым правилам уже прошли 6008 бывших в употреблении автомобилей. Общая сумма средств, уплаченных за растаможку этих транспортных средств - почти 270 млн гривень", - цитирует пресс-служба Насирова.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа вступил в силу закон о снижении акциза на импорт бывших в употреблении автомобилей. Срок действия данного закона установлен до 31 декабря 2018 года.

В частности, акциз на машины с объемом бензинового двигателя до 1 л теперь составляет 0,102 евро за 1 куб. см, что почти в 11 раз меньше действовавшей ставки в 1,094 евро.

Для других объемов двигателя сетка акциза теперь выглядит следующим образом.

Для бензиновых авто: с двигателем 1-1,5 л акциз теперь составляет 0,063 евро, раньше - 1,367 евро; с двигателем 1,5-2,2 л - 0,267 евро, раньше - 1,643 евро; с двигателем 2,2-3 л - 0,276 евро, раньше - 2,213 евро; с двигателем более 3 л - 2,209 евро, раньше - 3,329 евро. Для дизельных автомобилей: с двигателем до 1,5 л - 0,103 евро, раньше - 1,367 евро; с двигателем 1,5-2,5 л - 0,327 евро, раньше - 1,923 евро; с двигателем более 2,5 л - 2,209 евро, раньше - 2,779 евро.