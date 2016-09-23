"Укрзализныця" не будет в ближайшее время повышать тарифы на грузоперевозки

Акционерная компания "Укрзализныця" в ближайшее время не будет повышать тарифы на грузоперевозки.

Об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, отвечая на вопрос депутата о публикации интервью в одном из СМИ, в котором руководитель "Укрзализныци" Войцех Бальчун якобы сообщил о возможном повышении тарифов на грузоперевозки в ближайшее время.

"Единственное задание, которое стоит перед господином Бальчуном как руководителем "Укрзализныци", это борьба с коррупцией и эффективность работы самой "Укрзализныци". О повышении тарифов речь точно не идет, я думаю, что это были трудности перевода", - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, с 30 апреля текущего года "Укрзализныця" повысила тариф на грузоперевозки железнодорожным транспортом на 15%. При этом "Укрзализныця" планировала в 2016 году повысить тариф на перевозки грузов на 30% в два этапа: с 1 января 2016 года на 15% и с 1 июля – еще на 15%.

В ответ на данную инициативу крупнейшие промышленные предприятия металлургической, цементной и химической промышленности в письме обратились к украинскому правительству с просьбой не допустить дополнительного повышения тарифов на грузоперевозки железнодорожным транспортом и поддержали инициативу о введении моратория на повышение ж/д тарифов на 2016 год.

Ранее "Укрзализныця" неоднократно повышала грузовые ж/д тарифы. Так, с 1 февраля 2015 года были повышены тарифы на перевозку грузов на 30%. В конце июля 2014 года "Укрзализныця" проиндексировала тарифы на 12,5%.