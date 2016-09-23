Ильичевский порт официально переименован в порт "Черноморск"

Государственное предприятие "Ильичевский морской торговый порт" переименовано в государственное предприятие "Морской торговый порт "Черноморск".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе порта, переименование закреплено приказом Министерства инфраструктуры Украины №319 от 16 сентября 2016 года.

"Подготовительный период, предшествовавший этому решению, длился несколько месяцев", - отметили в пресс-службе.

Согласно приказу, теперь ГП "МТП "Черноморск" должен утвердить Устав предприятия. Директору ГП "МТП "Черноморск" Сергею Крыжановскому следует зарегистрировать Устав в установленном порядке в органах регистрации. После этого в 10-дневный срок передать заверенные соответствующим образом копии Устава в Юридический департамент, Департамент управления объектами госсобственности и в Управление кадровой службы Мининфраструктуры Украины.

Контроль за выполнением этого приказа возложен на заместителя министра инфраструктуры Надежду Казначееву.

Отмечается, что переименование проведено на основании статей Хозяйственного кодекса Украины, Гражданского кодекса Украины, Закона Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности", постановления Верховной Рады Украины от 4 февраля 2016 года №984 "О переименовании отдельных населенных пунктов и районов".

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Как сообщал УНИАН, город Ильичевск Одесской области, где расположен Ильичевский морской торговый порт, в феврале 2016 года был переименован в Черноморск в связи с законом о декоммунизации.

Госпредприятие "Ильичевский морской торговый порт" – универсальный международный порт, один из крупнейших на Черном море. На предприятии действуют специализированные терминалы и комплексы, которые позволяют перегружать наливные, навалочные и генеральные грузы. 29 причалов порта способны принимать суда грузоподъемностью до 100 тыс. тонн.