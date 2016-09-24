Пункт пропуска "Чонгар" приостанавливает работу из-за годовщины блокады Крыма

"Сегодня украинские и крымскотатарские активисты отмечают годовщину гражданской блокады Крыма. При этом, во время осуществления этой акции будет осуществлено шествие к админгранице с временно оккупированной территорией полуострова. В связи с этим в течение часа в период с 13.30 до 14.30 движение через контрольный пункт въезда-выезда «Чонгар» будет временно приостановлен", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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Как отмечается, данные мероприятия проводятся с целью обеспечения безопасности граждан и предотвращения любых провокаций на административной границе с оккупированной территорией АР Крым.

Как сообщал УНИАН, вблизи административной границы с аннексированным Крымом проходит акция крымских татар, посвященная первой годовщине гражданской блокады полуострова.