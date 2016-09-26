На Винниччине выполнили дорожных работ на 172 миллиона гривень

На Винниччине за 9 месяцев этого года выполнено дорожных работ на общую сумму почти 172 миллиона гривень.

Об этом сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА со ссылкой на заместителя председателя облгосадминистрации Василия Броварника.

В целом, по словам чиновника, в этом году значительно увеличилось финансирование облавтодора.

«Укравтодором доведенный план финансирования дорожного хозяйства в сумме 440 млн 126 тыс. грн. Из которых 439 млн 126 тыс. – средства из государственного бюджета и 1 млн грн – из местного. Также из государственного бюджета на эксплуатационное содержание дорог выделено 194 млн 443 тыс. грн, а на текущий средний ремонт – 244 млн 682 тыс. грн», - сказал чиновник.

По словам Броварника, за 9 месяцев на эксплуатационное содержание потратили – 140 млн 68 тыс. грн и на текущий ремонт – 30 млн 789 тыс. грн.

Он также отмечает, что сейчас на дорогах общего пользования почти полностью ликвидирована ямочность. А это 511 тысяч квадратных метров дорожного покрытия (вдвое больше прошлогоднего показателя).

«За счет увеличения финансирования на эксплуатационное содержание мы смогли ремонтировать дороги методом так называемых карт, и сейчас активно продолжаем работать в максимальном режиме,чтобы отремонтировать как можно больше участков таким методом», - подчеркнул заместитель председателя облгосадминистрации.

Председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий, комментируя ситуацию с ремонтом автодорог в области, подчеркнул, что коммунальные дороги – зона ответственности органов местного самоуправления базового уровня.

«Поэтому в соответствии с поручением премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, мы на сегодняшний день уже должны определить наши потребности на следующий 2017 год: должна быть готова проектно-сметная документация, проведены тендеры, чтобы с наступлением тепла сразу можно было бы приступить к работе. За качеством выполненных работ будут судить о способности органов власти на местах выполнять свои обязательства», - подчеркнул глава области.