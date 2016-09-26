АМКУ в октябре примет решение по ситуации с ценами на автозаправочных станциях

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) планирует в середине октября принять решение по делу о возможном сговоре при изменении цен на топливо крупными сетями автозаправочных станций.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила государственный уполномоченный АМКУ Светлана Панаиотиди.

По ее словам, Антимонопольный комитет расследует возможность сговора сетей АЗС "Золотой экватор", "Вог ритейл", "Окко нафтопродукт", "Альянс Холдинг", "Сокар Петролеум", "Параллель – М ЛТД", "АМИК Украина" при изменении цен на топливо с января 2013 года по январь 2016 года.

"Надеюсь, что в октябре вынесем (решение – УНИАН). Ориентируемся пока на 18 октября (дата слушаний по этому вопросу – УНИАН)", - отметила она.

При этом в ходе интернет-конференции сегодня, 26 сентября, Панаиотиди сообщила, что АМКУ сделал предварительные выводы о том, что в анализируемый период указанные сети АЗС необъективно одновременно меняли цены на бензин.

"Предварительные выводы АМКУ: с января 2013 года по январь 2016 года включительно ответчики (указанные сети АЗС – УНИАН) одновременно или почти одновременно меняли розничные цены реализации бензина марки А-95 путем указания цен на одинаковом уровне на информационных табло АЗС. Проведенный комитетом анализ ситуации на рынке показал отсутствие объективных причин для таких действий", - отметила Панаиотиди.

При этом, по ее словам, от 20% до 80% общего объема нефтепродуктов реализовывалось сетями по ценам ниже указанных на информационных табло, в соответствии с существующими программами лояльности, акциями в этих компаниях. В свою очередь, этот факт не позволяет потребителям предварительно узнать и прогнозировать конечную розничную цену на топливо.

"Такие действия приводят к устранению ценовой конкуренции между ними (сетями АЗС – УНИАН), побуждает других участников рынка к установлению своих розничных цен на необоснованном уровне и, как следствие, к снижению степени конкуренции на рынке в целом. Такие действия содержат признаки нарушения … в виде антиконкурентных согласованных действий на рынках розничной реализации светлых нефтепродуктов", - сообщила Панаиотиди.

Во время заседаний АМКУ вместе с представителями указанных сетей АЗС в августе последние отметили существование ряда факторов, которые мешают развитию конкуренции на рынке нефтепродуктов Украины.

Участники рынка выступили с инициативой разработать до середины октября правила этики ведения бизнеса в сфере розничной реализации топлива. АМКУ в этот срок подготовит предложения органам власти для устранения факторов, которые мешают конкуренции продавцам топлива.

"В случае принятия АМКУ решения о признании в действиях (указанных сетей АЗС – УНИАН) … нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, на ответчиков накладываются штрафные санкции в размере до 10% дохода и обязанности по пресечению нарушений и установлению розничных цен на светлые нефтепродукты на экономически обоснованном уровне", - отметила Панаиотиди.

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Как сообщал УНИАН, неконтролируемый рост цен на топливо в Украине имел место в конце 2015 - начале 2016 года. Расследование картельного сговора на рынке нефтепродуктов инициировал бывший в то время премьер-министром Арсений Яценюк, также он призвал АМКУ и Минэнергоугля разобраться в ситуации. Бывший в то время министр энергетики Владимир Демчишин провел ряд встреч с нефтетрейдерами, после чего цены на топливо в Украине начали снижаться.

20 мая 2016 года, после обращения народных депутатов, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что намерен провести совещание по вопросам ценообразования на рынке автомобильного топлива при участии Антимонопольного комитета. По его словам, синхронные действия трейдеров могут носить признаки сговора по регулированию цен, а сам рост цен на многих АЗС происходит синхронно.

23 мая Антимонопольный комитет Украины завершил расследование относительно наличия антиконкурентных согласованных действий при установлении розничных цен на горючее, по результатам которого выявил нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

В начале июня Гройсман заявил, что реагирование Антимонопольного комитета на ценовую ситуацию на розничном рынке нефтепродуктов (цен на АЗС) будет иметь результат только через 4-6 месяцев.

Государственный уполномоченный АМКУ Валерий Полюхович в середине июня обещал, что его ведомство в ближайшее время вынесет решение о возможности сговора сетей АЗС при изменении цен на топливо.