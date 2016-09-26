Посол Польши высказался за увеличение пунктов пропуска на украинско-польской границе

Об этом он сказал в интервью газете "Наш выбор".

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"Ситуация на границе также зависит от украинской стороны, поскольку это наша общая граница. Я согласен, что явление очередей, которые длятся более 10 часов, скандальное, и мы должны объединить усилия, чтобы его ликвидировать. Наверное, предстоит увеличить количество пунктов пересечения границы, улучшить состояние инфраструктуры. Насколько я знаю, идут переговоры, чтобы кредит, который польское правительство предоставило украинскому, был использован, помимо прочего, на это. Ситуация с визами, я надеюсь, улучшится уже в ближайшее время, когда Еврокомиссия предоставит украинцам безвизовый режим", - сказал польский дипломат.

Напомним, недавно премьер-министры Украины и Польши Владимир Гройсман и Беата Шидло договорились об улучшении условий пересечения украинско-польской границы.