Импорт легковых авто в Украину вырос на 24%

Импорт автомобильного транспорта в Украину в январе-июле 2016 года вырос на 24% - до 40,995 тысячи единиц, говорится на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, общая стоимость импортированных за семь месяцев в страну легковых автомобилей составила 730,4 миллиона долларов, что на 68% больше, чем в прошлом году.

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В то же время экспорт автотранспорта из Украины за отчетный период уменьшился почти в два раза и составил всего 99 единиц на общую сумму 2,2 миллиона долларов.

Как сообщал УНИАН, импорт легковых автомобилей в Украину в І полугодии вырос на 34%, до 35,5 тысячи авто.

По данным "Укравтопрома", импорт легковых автомобилей в Украину в 2015 году сократился на 41% - до 86 492 единиц, общей стоимостью более 1 миллиарда долларов. При этом из Украины на экспорт было поставлено всего 1 060 единиц автотранспортных средств, что в 3,1 раза меньше, чем в 2014 году. В денежном выражении автомобильный экспорт был оценен в 54,4 млн долл.