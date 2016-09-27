Все находящиеся в продаже iPhone 7 завезены в Украину нелегально - глава ГФС

В Украине нет ни одного официального завезенного телефона iPhone 7, продажи которого американская компания Apple официально начала 26 сентября в странах "первой волны", в которую Украина не попала.

Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Роман Насиров на заседании правительства во вторник.

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"В последние две недели мобильные группы эффективно работают по импорту таких товаров, как iPhone 7. Эта история продолжается год от года, когда выпускаются новые телефоны и завозятся по большей части нелегально. Хочу для всех сказать - все iPhone 7, которые завезены в Украину, завезены нелегально. Они не сертифицированы, и ни один телефон не растаможен официально", - сказал он.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман поинтересовался наличием iPhone 7 у членов Кабинета министров.

"У кого-нибудь есть iPhone 7?" - поинтересовался премьер, в ответ услышав лишь напряженные смешки министров.

Как сообщал УНИАН, представители крупнейших ІТ-компаний обеспокоены критическими объемами теневого импорта бытовой техники, электроники и элементов питания в Украину, что влечет за собой значительные имиджевые и финансовые потери для страны.

В середине мая этого года руководитель аудио-видеоотдела компании "Samsung Украина" Андрей Скира заявил, что около половины онлайн-магазинов, реализующих ІТ-товары, продают нелицензированную продукцию, которая была ввезена в Украину нелегально. При этом он отметил, что с каждым годом объемы нелегального импорта ІТ-продукции в Украину растут, из-за чего госбюджет недополучает десятки миллионов гривен.

10 мая Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) направила официальное письмо на имя премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с просьбой усовершенствовать украинское законодательство в сфере защиты отечественного рынка от нелегального импорта ІТ-товаров, вследствие которого государственный бюджет ежегодно недополучает порядка 3,6 млрд грн.