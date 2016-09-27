Достройка метро в Днепре позволит воплотить еще два параллельных проекта - Филатов

Эти масштабные проекты также будет воплощать «Лимак». Строительство планируют осуществить в течение ближайших четырех лет. Об этом городской голова Борис Филатов сообщил 27 сентября, во время совместной пресс-конференции со своим заместителем Владимиром Миллером, посвященной результатам визита в столицу Турции Анкару.

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Руководитель Днепра подчеркнул целесообразность проведения реконструкции площади Героев Майдана именно в период достройки подземки. «Это будет новая транспортная составляющая – как в развитых городах мира. Центральная площадь станет пешеходной. Можно будет спокойно гулять и отдыхать. Весь транспорт уйдет под землю, и это важно для людей. Изменения будут связаны с выходами из метро», – сказал мэр.

В основе проекта реконструкции лежат наработки, сделанные несколько лет назад. Движение транспорта по проспекту Д. Яворницкого, вдоль обновленной центральной площади, переведут под землю. Ожидается, что такая дорога протянется примерно на два квартала. Также обустроят публичный паркинг, попасть на который можно будет подземными эскалаторами и лифтами. Площадь Героев Майдана объединят с Европейским бульваром в единый архитектурный комплекс.

Городской голова подчеркнул, что надеется на поддержку депутатского корпуса, ведь для воплощения проекта необходимо ориентировочно 25-30 млн евро из бюджета города. Турецкая компания «Лимак» изучила технические особенности строительства и готова взяться за реализацию замысла.

Еще один масштабный проект, который Борис Филатов обсудил во время своего зарубежного визита в Турцию, – создание пересадочного транспортного хаба. Ожидается, что он появится в Соборном районе Днепра и свяжет платформу пригородной электрички (станция «Проспектная») с будущей станцией метро «Музейная», которые расположены через дорогу друг от друга.

Глава Днепра уверен: такой проект сможет качественно изменить схему передвижения по городу и облегчить жизнь обитателям внутренних жилых массивов. «Люди будут выходить и цивилизованно, с комфортом, пользуясь эскалаторами или другими механизмами, перемещаться на станцию электрички. Там планируется запустить легкий рельсовый транспорт. Другими словами, можно будет сесть на жилом массиве Покровский и со значительной экономией времени добраться до жилых массивов Победа или Тополь. А дальше – Мирный. То есть город можно будет объехать по кольцу», – пояснил Борис Филатов.

Для финансирования этого проекта, стоимость которого фирма «Лимак» просчитает в ближайшее время, в мэрии планируют использовать остаток кредитных средств, предоставленных Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. Общая сумма кредита – 304 млн евро, в то время как стоимость контракта с фирмой «Лимак» на достройку подземки – 224 млн евро. По словам заместителя мэра Владимира Миллера, по этому вопросу пока продолжаются переговоры. Рассматривают также возможность приобретения нового подвижного состава для метро и легкого рельсового транспорта.