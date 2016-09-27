"Укрзализныця" отменяет три виды брони билетов – обещает больше свободных мест

Созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") публичная акционерная компания с 30 октября увеличит количество свободных в продаже ж/д билетов почти на 3,9 тыс. в сутки за счет отмены трех видов брони и изменения распределения мест по видам продаж, сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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"Соответствующий приказ "Укрзализныци" подписан 26 сентября, он начнет действовать с 30 октября этого года. Таким образом, всего в свободной продаже ежесуточно будет находиться более 97 тыс. билетов. Изменение системы бронирования мест в поездах инициировал председатель правления «Укрзализныци» Войцех Бальчун. Это один из шагов к улучшению сервиса для пассажиров", - сказано в сообщении.

В частности, компания отменила следующие виды брони: для реализации мест начальником вокзала станций, вокзалов региональных филиалов железных дорог; для реализации мест начальником обособленного подразделения «Украинский центр обслуживания пассажиров» регионального филиала Юго-Западная железная дорога; для реализации мест начальником регионального филиала.

Отменены также такие виды продажи: для организованного выезда групп в обратном направлении в дополнительных поездах и вагонах и для обратного выезда из государств Европы.

При этом осталось для бронирования определенное количество мест для служебных командировок работников железнодорожного транспорта.

Также для государственных учреждений и организаций установлено бронирование мест только в одном поезде при наличии других поездов одного маршрута.

Кроме того, "Укрзализныця" установила более жесткие условия выкупа мест для организованных групп пассажиров – не позднее трех суток.

В сообщении отмечается, что благодаря таким изменениям компания увеличила количество мест для выезда социально уязвимых слоев населения: в каждом поезде для них предусмотрено для оформления до 10 мест вместо 4, как было раньше. В перечень таких лиц входят инвалиды Великой Отечественной войны, участники боевых действий, в том числе АТО, а также инвалиды 1 и 2 групп и дети-инвалиды.

Как сообщал УНИАН, руководство акционерной компании "Укрзализныця" планирует до конца текущего года разработать детальный план развития компании на 5 лет.

В планах руководства компании в сегменте пассажирских перевозок предусмотрено повышение качества санитарного состояния вагонов и обеспечение надлежащего температурного режима.

Кроме того, во избежание коррупционных рисков руководство «Укрзализныци» хочет усовершенствовать сервис продажи билетов, в частности, путем внедрения его мобильной версии, терминалов самообслуживания и создания единого транспортного портала - онлайн-окна.