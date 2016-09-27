ГФС готовит списки авто, ввезенных с нарушением таможенного режима, для объявления в розыск - источник

Государственная фискальная служба готовит списки автомобилей, ввезенных с 1 января 2007 года в Украину с нарушением таможенного режима, для дальнейшего объявления их в розыск.

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Об этом написал директор инвестиционно-консалтинговой компании «Амонд Инвест» Сергей Креймер со ссылкой на источники в ГФС.

По его словам, все автомобили, которые нарушили таможенный режим более чем на 48 часов, будут объявлены в розыск.

Кроме того, ГФС планирует с 1 ноября запустить систему, которая будет объявлять такие автомобили в розыск автоматически.

«С 01.11.2016 планируют запустить систему автоматического анализа режимов, и подача в розыск будет производиться автоматически», - написал Креймер.

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При этом ответственность ждет и юридических лиц, занимающихся ввозом автомобилей с последующим нарушением таможенного режима - налоговые запросы будут направлены в страну регистрации транспортного средства для проведения дополнительных проверок.

Кроме того, нарушившим таможенный режим лицам будет выписан штраф по 485 статье Таможенного кодекса Украины (в размере 300% от стоимости растаможивания автомобиля), в случае неуплаты которого в течение 5 дней налоговые органы подадут ходатайство об аресте имущества ответственных лиц.

В то же время, ответственность ждет и иностранцев, занимающихся подобной деятельностью, а налоговые органы планируют совместные с полицией рейды для выявления нарушивших режим транспортных средств.

«С октября будут проводиться совместные рейды с полицией, а также тестирование системы автоматического выявления автомобилей с иностранной регистрацией на пунктах "поток". С иностранцами, которые ввезли автомобиль на территорию Украины, также будут разбираться путём взыскания штрафов в стране постоянного резидентства», - отметил Креймер.

УНИАН обратился в ГФС с просьбой подтвердить или опровергнуть указанную информацию, однако в Фискальной службе пока не ответили на запрос.

Как сообщал УНИАН, с 1 августа вступил в силу закон о снижении акциза на импорт бывших в употреблении автомобилей. Срок действия данного закона установлен до 31 декабря 2018 года.

С начала действия закона на территорию Украины по сниженным акцизам было ввезено более 6 тыс. автомобилей.

В частности, акциз на машины с объемом бензинового двигателя до 1 л теперь составляет 0,102 евро за 1 куб. см, что почти в 11 раз меньше действовавшей ставки в 1,094 евро.

Для других объемов двигателя сетка акциза теперь выглядит следующим образом.

Для бензиновых авто: с двигателем 1-1,5 л акциз теперь составляет 0,063 евро, раньше - 1,367 евро; с двигателем 1,5-2,2 л - 0,267 евро, раньше - 1,643 евро; с двигателем 2,2-3 л - 0,276 евро, раньше - 2,213 евро; с двигателем более 3 л - 2,209 евро, раньше - 3,329 евро. Для дизельных автомобилей: с двигателем до 1,5 л - 0,103 евро, раньше - 1,367 евро; с двигателем 1,5-2,5 л - 0,327 евро, раньше - 1,923 евро; с двигателем более 2,5 л - 2,209 евро, раньше - 2,779 евро.