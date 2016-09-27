За время существования безвизового режима между Израилем и Украиной пассажиропоток увеличился в 10 раз - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с президентом Государства Израиль Реувеном Ривлинім сегодня в Киеве.

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«За время существования безвизового режима количество украинцев, которые посетили Израиль и израильтян, которые посетили Украину, увеличилось в 10 раз. Это способствует лучшему отношению друг к другу и увеличению контактов между людьми», - добавил президент.

Также Порошенко отметил, что во время встречи с израильским коллегой была достигнута договоренность о проведении дней украинской культуры в декабре в Израиле.