В Киеве утром ограничат движение на одной из улиц Печерска (карта)

Ограничение будет действовать в среду с 8 до 13:00. Об этом УНИАН сообщили в КГГА.

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Сегодня в рамках текущего ремонта съезда с бульвара Дружбы Народов к бульвару Леси Украинки в направлении ул. Киквидзе будут фрезеровать дорожное покрытие.

"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и, по возможности, выбирать другие маршруты движения.