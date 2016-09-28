В Киеве утром ограничат движение на одной из улиц Печерска (карта)

08:53, 28 сентября 2016
Транспорт/Связь
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Частично ограничат проезд от бульвара Дружбы Народов до бульвара Леси Украинки в направлении улицы Киквидзе.

На Печерську ремонтуватимуть дорогу / rohatyn.com.ua

Ограничение будет действовать в среду с 8 до 13:00. Об этом УНИАН сообщили в КГГА.

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Сегодня в рамках текущего ремонта съезда с бульвара Дружбы Народов к бульвару Леси Украинки в направлении ул. Киквидзе будут фрезеровать дорожное покрытие.

На Печерську ремонтуватимуть дорогу / КМДА

"Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и, по возможности, выбирать другие маршруты движения.

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