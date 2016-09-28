Израильская компания хочет строить дороги в Украине - откроет свое представительство

Израильская дорожно-строительная компания Shapir намерена открыть представительство в Украине и участвовать в тендерах по ремонту и строительству украинских автодорог.

Читайте такжеКабмин хочет привлечь около $1 миллиарда кредитов на развитие дорог в 2017 году

Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в сети Facebook.

«Этому предшествовали несколько месяцев переговоров, ознакомление их специалистов с реалиями и потенциалом нашего рынка. На подходе - еще несколько иностранных автодорожных компаний. Мы ломаем монополию ноу-неймов и традиционных участников всех тендеров. Наше условие - юридическая регистрация и уплата налогов в Украине, новые рабочие места», - написал министр.

Он отметил, что теперь дело за парламентом - проголосовать за создание Дорожного фонда.

Как сообщал УНИАН, правительство рассчитывает в октябре текущего года представить на рассмотрение парламента проект закона о создании Дорожного фонда. Фонд станет основным аккумулятором средств для проведения дорожных работ.

Ранее в правительстве планировали выделить на ремонт дорог в 2017 году порядка 30-40 млрд грн.

По данным "Укравтодора", ежегодная потребность в финансировании автодорог в стране оценивается не менее чем в 60 млрд грн. В текущем году на ремонт и строительство автодорог было выделено около 19 млрд грн.