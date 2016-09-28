"Укрзализныця" не исключает отмены ряда пригородных поездов из-за долгов

Публичная акционерная компания «Укрзализныця» не намерена отменять пригородные поезда с 1 октября текущего года, однако не исключает возможности отмены некоторых остановок или сокращения количества пригородных поездов, в частности, в тех регионах, руководство которых не намерено погашать долги перед перевозчиком за перевозку льготных категорий населения, сообщили в пресс-службе компании.

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"Такое решение принято менеджментом компании, учитывая большое социальное значение пригородных перевозок и рассчитывая на конструктивное сотрудничество с местными органами власти по выплате ими компенсаций за перевозку льготников в пригородном сообщении... Однако, если ситуация с компенсационными выплатами не улучшится, «Укрзализныця» не исключает возможности отмены определенных остановок или сокращения количества пригородных поездов, особенно в тех регионах, руководство которых категорически отказывается сотрудничать с перевозчиком", - сообщили в пресс-службе.

В "Укрзализныце" напомнили, что ранее перевозчик сообщал о возможной отмене пригородных поездов в связи с невыполнением местными органами исполнительной власти требований действующего законодательства Украины относительно компенсации железнодорожному транспорту средств за перевозку льготников.

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По данным пресс-службы, в январе-августе 2016 года задолженность местных органов власти перед "Укрзализныцей" за перевозку льготников в пригородном сообщении составила 271,6 млн грн.

В сообщении отмечается, что некоторые местные органы власти отреагировали на призыв "Укрзализныци" погасить долги за перевозку льготников и в сентябре перечислили региональным филиалам компании денежные средства.

В частности, наибольшие объемы компенсаций железнодорожники получили от Днепровского городского совета в размере 1,76 млн грн, от Тернопольского городского совета - 860 тыс. грн и от Запорожского городского совета - 516,1 тыс. грн.

Кроме того, определенные средства также перечислили 8 городских и районных советов Хмельницкой области, 4 - Николаевской области, по 3 - Кировоградской, Запорожской и Полтавской областей.

"Только по одному совету осуществили выплаты в Луганской, Сумской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Днепропетровской областях. Другие, к сожалению, не откликнулись на просьбу железнодорожников рассчитаться за льготные перевозки", - подытожили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" в январе-ноябре 2015 года недополучила 498,4 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщениях.

На железнодорожном транспорте в полном объеме предоставляется право льготного проезда 15 группам граждан, что составляет около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Средства за осуществление льготных перевозок должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов, в зависимости от того, каким органом принято решение о предоставлении льгот.