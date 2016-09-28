"Укрзализныця" начала тестировать локомотив американской General Electric - Омелян

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" начала испытания грузового дизельного локомотива сети TE33А производства американской многоотраслевой корпорации General Electric, которые будут длиться четыре месяца.

"В тестовом режиме в Украине испытывается локомотив General Electric. Испытания будут длиться четыре месяца, в ходе которых будут протестированы все его возможности... Мы верим, что представленный General Electric локомотив будет иметь успех. Я бы хотел, чтобы General Electric была не только стратегическим партнером Олимпийских игр, но и стратегическим партнером Украины", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе презентации данного локомотива в столице на Центральном железнодорожном вокзале.

По словам министра, "Укрзализныце" необходимо аккумулировать достаточный объем финансовых ресурсов, чтобы приобретать не 1-2 локомотива в год, а 30-50, чтобы выйти на полноценное функционирование железных дорог.

Омелян также сообщил, что к концу октября "Укрзализныця" подготовит пятилетний план модернизации подвижного состава.

"Надеюсь, что после завершения пятилетнего плана модернизации, после проведения тендера по определению стратегического партнера мы получим возможность работать с этой корпорацией (General Electric - УНИАН)", - отметил министр.

Согласно справочной информации, распространенной в ходе презентации, шестиосный, односекционный тепловоз TE33А мощностью 3356 кВт способен развивать скорость до 120 км/ч. Локомотив оборудован V-образным 12-цилиндровым четырехтактным двигателем. В его конструкции используется тяговая электрическая передача переменного тока с асинхронными тяговыми двигателями, использование которых позволяет реализовывать высокую осевую мощность.

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В течение сентября 2016 года локомотив уже осуществил четыре тестовые поездки на украинских железных дорогах.

Как сообщал УНИАН, в июле американская многоотраслевая корпорация General Electric подписала меморандум о сотрудничестве с акционерной компанией "Укрзализныця". Данное соглашение предусматривает расширение сотрудничества в области развития и модернизации парка дизельных локомотивов на базе передовых технологий General Electric.

Кроме того, 11 июля "Укрзализныця" подписала меморандумом с канадской компанией Bombardier, в рамках которого планируется создание в Украине совместного предприятия по производству локомотивов и другой техники.

General Electric - американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики.