"Укрзализныця" начала тестировать локомотив американской General Electric - Омелян
Глава Мининфраструктуры отметил, что к концу октября "Укрзализныця" подготовит пятилетний план модернизации подвижного состава.
Публичная акционерная компания "Укрзализныця" начала испытания грузового дизельного локомотива сети TE33А производства американской многоотраслевой корпорации General Electric, которые будут длиться четыре месяца.
"В тестовом режиме в Украине испытывается локомотив General Electric. Испытания будут длиться четыре месяца, в ходе которых будут протестированы все его возможности... Мы верим, что представленный General Electric локомотив будет иметь успех. Я бы хотел, чтобы General Electric была не только стратегическим партнером Олимпийских игр, но и стратегическим партнером Украины", - сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе презентации данного локомотива в столице на Центральном железнодорожном вокзале.
По словам министра, "Укрзализныце" необходимо аккумулировать достаточный объем финансовых ресурсов, чтобы приобретать не 1-2 локомотива в год, а 30-50, чтобы выйти на полноценное функционирование железных дорог.
Омелян также сообщил, что к концу октября "Укрзализныця" подготовит пятилетний план модернизации подвижного состава.
"Надеюсь, что после завершения пятилетнего плана модернизации, после проведения тендера по определению стратегического партнера мы получим возможность работать с этой корпорацией (General Electric - УНИАН)", - отметил министр.
Согласно справочной информации, распространенной в ходе презентации, шестиосный, односекционный тепловоз TE33А мощностью 3356 кВт способен развивать скорость до 120 км/ч. Локомотив оборудован V-образным 12-цилиндровым четырехтактным двигателем. В его конструкции используется тяговая электрическая передача переменного тока с асинхронными тяговыми двигателями, использование которых позволяет реализовывать высокую осевую мощность.
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В течение сентября 2016 года локомотив уже осуществил четыре тестовые поездки на украинских железных дорогах.
Как сообщал УНИАН, в июле американская многоотраслевая корпорация General Electric подписала меморандум о сотрудничестве с акционерной компанией "Укрзализныця". Данное соглашение предусматривает расширение сотрудничества в области развития и модернизации парка дизельных локомотивов на базе передовых технологий General Electric.
Кроме того, 11 июля "Укрзализныця" подписала меморандумом с канадской компанией Bombardier, в рамках которого планируется создание в Украине совместного предприятия по производству локомотивов и другой техники.
General Electric - американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе и атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики.