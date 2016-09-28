США разрешили "Авиалиниям Антонова" свободно выполнять грузовые рейсы
Отныне "Авиалиниям Антонова" больше не нужно получать разрешение Департамента транспорта США на выполнение чартерного грузового рейса.
Департамент транспорта США (DOT) предоставил право авиакомпании "Авиалинии Антонова", принадлежащей украинскому госпредприятию "Антонов", свободно выполнять чартерные грузовые авиаперевозки из США и обратно.
"Это разрешение выдано в связи с украино-американским соглашением об открытом небе, которое вступило в силу ранее в этом году (подписанное в июле 2015 года соглашение о совместном авиационном пространстве ("открытом небе") между Украиной и США вступило в силу 14 января 2016 года - УНИАН)", - сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании.
В пресс-службе отметили, что отныне "Авиалиниям Антонова" больше не нужно получать разрешение Департамента транспорта США на выполнение чартерного грузового рейса, однако нужно согласовывать такие полеты в Таможенной службе США.
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Как сообщал УНИАН, соглашение о либерализации воздушных перевозок между Украиной и США позволяет получить возможность авиакомпаниям обеих сторон выполнять полеты с правом пятой свободы - правом принимать на иностранной территории пассажиров, следующих на территорию любой третьей страны, а также адресованные туда же груз и почту, а также право высаживать пассажиров и выгружать груз и почту, которые направляются с любой территории, в стране-подписанте соглашения.
Кроме того, договор позволяет устанавливать произвольную частоту и емкость воздушных перевозок авиаперевозчиками обеих сторон и допускает самостоятельное наземное обслуживание в аэропортах.
"Авиалинии Антонова" специализируются на перевозках очень тяжелых и негабаритных грузов. В флоте авиакомпании 7 самолетов Ан-124 "Руслан", крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия" и один широкофюзеляжный самолет Ан-22 "Антей".
Ан-124-100 "Руслан" способен перевозить вес до 150 тонн, Ан-225 "Мрия" - грузоподъемностью до 250 тонн, "Антей" - грузоподъемностью до 60 тонн.