США разрешили "Авиалиниям Антонова" свободно выполнять грузовые рейсы

Департамент транспорта США (DOT) предоставил право авиакомпании "Авиалинии Антонова", принадлежащей украинскому госпредприятию "Антонов", свободно выполнять чартерные грузовые авиаперевозки из США и обратно.

"Это разрешение выдано в связи с украино-американским соглашением об открытом небе, которое вступило в силу ранее в этом году (подписанное в июле 2015 года соглашение о совместном авиационном пространстве ("открытом небе") между Украиной и США вступило в силу 14 января 2016 года - УНИАН)", - сообщили УНИАН в пресс-службе авиакомпании.

В пресс-службе отметили, что отныне "Авиалиниям Антонова" больше не нужно получать разрешение Департамента транспорта США на выполнение чартерного грузового рейса, однако нужно согласовывать такие полеты в Таможенной службе США.

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Как сообщал УНИАН, соглашение о либерализации воздушных перевозок между Украиной и США позволяет получить возможность авиакомпаниям обеих сторон выполнять полеты с правом пятой свободы - правом принимать на иностранной территории пассажиров, следующих на территорию любой третьей страны, а также адресованные туда же груз и почту, а также право высаживать пассажиров и выгружать груз и почту, которые направляются с любой территории, в стране-подписанте соглашения.

Кроме того, договор позволяет устанавливать произвольную частоту и емкость воздушных перевозок авиаперевозчиками обеих сторон и допускает самостоятельное наземное обслуживание в аэропортах.

"Авиалинии Антонова" специализируются на перевозках очень тяжелых и негабаритных грузов. В флоте авиакомпании 7 самолетов Ан-124 "Руслан", крупнейший в мире самолет Ан-225 "Мрия" и один широкофюзеляжный самолет Ан-22 "Антей".

Ан-124-100 "Руслан" способен перевозить вес до 150 тонн, Ан-225 "Мрия" - грузоподъемностью до 250 тонн, "Антей" - грузоподъемностью до 60 тонн.