В Одессе проезд в трамваях и троллейбусах с 1 октября подорожает до 3 гривень

В Одессе с 1 октября повысится стоимость проезда в городском электротранспорте на 50% - до 3 грн/поездка.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня принял исполнительный комитет Одесского городского совета.

Отмечается, что повышение необходимо, в том числе, в связи с повышением цен на электроэнергию и горюче-смазочные материалы, а также ростом цена на запчасти.

«Установить с 1 октября 2016 тариф на услуги по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом (трамвай, троллейбус), которые предоставляются коммунальным предприятием «Одесгорэлектротранс», в размере 3 грн за разовую перевозку одного пассажира», - сказано в решении.

Установлена также стоимость постоянных месячных проездных билетов.

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Для учащихся общеобразовательных школ дневной формы обучения: трамвай или троллейбус – по 30 грн, трамвай-троллейбус – 45 грн. Для студентов высших учебных заведений и учеников профессионально-технических учебных заведений дневной формы обучения: трамвай или троллейбус – 60 грн, трамвай-троллейбус – 90 грн.

Для служебных поездок работников предприятий, учреждений и организаций (по безналичному расчету): трамвай или троллейбус – 180 грн, трамвай-троллейбус – 240 грн.

Для населения: трамвай или троллейбус – 120 грн, трамвай-троллейбус – 180 грн.

Также будут функционировать другие виды проездных билетов: на 7 дней – трамвай или троллейбус – 32 грн, на оба вида транспорта – 42 грн; на 10 дней – 44 грн и соответственно – 60 грн. Кроме того, на 15 дней: трамвай и троллейбус – по 60 грн, трамвай-троллейбус – 90 грн; на квартал – по 360 грн и соответственно 500 грн.

Также с октября тариф на услуги по перевозке пассажиров на фуникулере, которые предоставляются коммунальным предприятием «Одесгорэлектротранс», также составит 3 грн за разовую перевозку одного пассажира.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2015 года в Одессе стоимость проезда в трамваях и троллейбусах повысилась с 1,5 грн/поездка – до 2 грн.