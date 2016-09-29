Начальника ж/д вокзала в Черновцах задержали за получение взятки

Об этом написал глава правления публичной акционерной компании "Укрзализныця" Войцех Бальчун на своей странице в сети Facebook.

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"Департамент безопасности доложил: Национальная полиция задержала руководителя вокзала станции Черновцы. Информация правоохранителей - получение неправомерной выгоды. 12 тысяч гривень за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности в железнодорожном буфете", - написал Бальчун.

Он отметил, что по данному факту открыто уголовное производство по статье 368 "получение взятки" Уголовного кодекса Украины.

Бальчун также сообщил, что 30 сентября состоится заседание суда, в ходе которого в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения.

"Нет неприкасаемых. Следует услышать всем, кто работает в компании", - подчеркнул руководитель "Укрзализныци".

Как сообщал УНИАН, в последнее время правоохранители активизировали обыски в подотчетных Мининфраструктуры предприятиях. В частности, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали начальника департамента планирования и контроля за закупками акционерной компании "Укрзализныця", а также трех чиновников филиала акционерной компании "Центр обеспечения производства" по делу о хищении средств при проведении госзакупок.

15 июля глава правления «Укрзализныци» Бальчун сообщил, что в отношении компании и ее филиалов открыто 474 уголовных производства, из них 100 дел возбуждено в отношении филиала по госзакупкам для отрасли.