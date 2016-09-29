Российские военные начали укладывать железнодорожные пути в обход Украины

Об этом сообщает российское интернет-издание Slon со ссылкой на начальника главного управления Железнодорожных войск генерал-лейтенанта Олега Косенкова. "Для выполнения этого задания, привлечены личный состав отдельного путевого железнодорожного батальона Южного военного округа", – отметил он.

По словам Косенкова, работы начались на участке железной дороги между будущими станциями Зайцевка и Сергеевка. Длина путей должна составить 23,4 километра.

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Как сообщал УНИАН, в феврале заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявлял, что двухпутная электрифицированная железная дорога Журавка-Миллерово протяженностью 122,5 км в обход Украины будет полностью введена в эксплуатацию в третьем квартале 2017 года.