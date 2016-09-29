Еврокомиссия подала в суд на Германию за планы ввели дорожный сбор для легковых авто

Европейская Комиссия (ЕК) подала иск против Германии в Суд Европейского Союза из-за намерения Берлина ввести дорожный сбор на автобанах и шоссе для легковых автомобилей.

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Прошлого года ЕК инициировала расследование относительно намерений ФРГ ввести сбор, поскольку он, по мнению Брюсселя, дискриминирует иностранцев, сообщает «Немецкая волна».

Предполагается, что зарегистрированы в Германии владельцы автомобилей не будут платить его, потому что для них уже существует другой механизм оплаты за налог на транспортные средства. Кроме того, в Еврокомиссии сделали вывод, что стоимость временных маркировочных знаков, которые будут выдаваться иностранцам для проезда на короткий срок, является непомерно высокой.

Как заявили в ЕК в четверг, 29 сентября, после длительных переговоров с правительством Германии по этому вопросу беспокойство Брюсселя все же не были сняты. Из-за претензий Еврокомиссии правительство Германии, несмотря на принятый Бундестагом соответствующий закон, отложило введение платы за пользование автобанами и шоссе.