Украина вошла в пятерку стран с худшими дорогами в мире

В рейтинге качества автомобильных дорог Всемирного экономического форума (WEF) Украина оказалась на 134-ом месте из 138.

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Согласно рейтингу глобальной конкурентоспособности стран в сфере транспорта, опубликованному на сайте организации, Украина занимает 75-е место. Эксперты оценили качество украинских железнодородных путей 34 местом, воздушный транспорт – на 103-ем. Но автодороги "пасут задних" на 134-ом.

Наша страна оказалась в самом конце рейтинга вместе с Мавританией, Парагваем, Конго, и Мадагаскаром.

Лучшие дороги в ОАЭ, Сингапуре, Гонконге, Нидерландах и Японии.

Россия на 123-м месте.

По качеству дорог Украину обогнали Сьерра-Леоне, Мозамбик, Иран, Чад, Киргизия, Молдова, Монголия и Непал.

Напомним, Кабинет министров Украины планирует привлечь около 1 миллиард долларов кредитных средств от международных финансовых организаций, в частности, Всемирного банка, на развитие дорожного хозяйства страны в 2017 году. Об этом в интервью УНИАН рассказал заместитель министра финансов Сергей Марченко.