Украинское Дунайское пароходство спишет на металлолом 9 ржавых барж

Министерство инфраструктуры Украины разрешило национальному перевозчику грузов и пассажиров в Дунайском бассейне Украинскому Дунайскому пароходству (УДП, г. Измаил, Одесская обл.), списать на металлолом с целью его дальнейшей продажи 9 технически устаревших барж, находящихся на балансе предприятия, сообщил председатель правления УДП Дмитрий Баринов на своей странице в сети Facebook.

Читайте такжеКабмин обнародовал перечень предприятий для приватизации в 2016-2017 годах

«Лед тронулся! 2 августа 2016 года наконец-то состоялось заседание комиссии по списанию Министерства инфраструктуры Украины, а вчера (28 сентября - УНИАН) был подписан соответствующий приказ. В части Украинского Дунайского пароходства было принято решение на списание 9 наших старушек барж, возраст 45-54 года. В течение 20 лет они были выведены из эксплуатации по техническому состоянию, отсутствию грузов для таких типов судов, ржавели, периодически тонули, мы их спасали, а заодно и Дунай от экологических проблем. Тратили деньги, усилия, время», - написал Баринов.

Он подчеркнул, что последние разрешения на списание физически и морально изношенных плавсредств пароходство получало в октябре 2014 года.

Баринов отметил, что это решение позволит начать процесс обновления флота УДП, так как средства от продажи данного металлолома пойдут на строительство новейших барж типа SLG – 021 – проект 1635 ОМДЛК, которые будут построены на Килийском судоремонтно-судостроительном заводе.

Как сообщал УНИАН, Национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне Украинское Дунайское пароходство уплатило в государственный бюджет более 17 млн грн дивидендов с прибыли за 2015 год.

По итогам 2015 года УДП увеличило прибыль по сравнению с 2014 годом в 2,7 раза - до 22,93 млн грн.

Украинское Дунайское пароходство - национальный перевозчик грузов и пассажиров в Дунайском бассейне и одно из крупнейших транспортных предприятий в Европе. Компания осуществляет около 25% транспортных перевозок по Дунаю. Флот компании насчитывает несколько сотен самоходных и несамоходных речных судов, а также морские суда дедвейтом 3-5 тыс. тонн: шесть сухогрузов, один нефтеналивной танкер.