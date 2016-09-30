В аэропорту "Одесса" усилены меры безопасности в связи с приемом хасидов

В международном аэропорту «Одесса» стартовала хасидская программа, правоохранители усилили меры безопасности.

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Как сообщила УНИАН пресс-секретарь аэропорта Мария Попович, в аэропорту проходит программа приема хасидских паломников, направляющихся в Умань на празднование еврейского Нового года Рош-а-Шана. Всего через одесские воздушные ворота в Украину прибудет около 4 тыс. паломников из Тель-Авива (Израиль), для чего будет выполнено 26 чартерных рейсов. «На период хасидской программы в аэропорту усилены меры безопасности. В организации программы приняли участие специалисты как украинской, так и израильской стороны. В аэропорту для паломников организованы микроавтобусы, которые доставят паломников, прилетевших в Умань», - сказала Попович.

Завершится хасидская программа в международном аэропорту «Одесса» 6 октября.

Справка УНИАН. Ежегодно в Умани собираются сторонники иудейского течения хасидизма, поскольку здесь, на еврейском кладбище, похоронен Рабби Нахман из Брацлава (1772-1810) - основатель брацлавского (бресловского) хасидизма. Могила цадика - одна из самых почитаемых святынь хасидов, место ежегодных массовых паломничеств. В этом году Рош-га-Шана будут отмечать 2-4 октября.

Международный аэропорт «Одесса» относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.