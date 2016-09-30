Мининфраструктуры выявило миллионные махинации в судоходной госкомпании "Укртанкер"

В пресс-службе со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Юрия Лавренюка сообщили, что длительное время руководство "Укртанкера" вводило в заблуждение уполномоченный орган управления, предоставляя недостоверную информацию о финансовом положении и о результатах деятельности компании.

Читайте такжеУкраинское Дунайское пароходство спишет на металлолом 9 ржавых барж

"Таким образом, по результатам проверок в ГСК "Укртанкер", проведенных Управлением аудита и контроля Министерства инфраструктуры Украины, был выявлен ряд финансовых нарушений на общую сумму 21,46 млн грн, к которым относятся нарушения, повлекшие потери финансовых ресурсов на общую сумму 16,69 млн грн и другие финансовые нарушения, которые привели к потерям на сумму 4,77 млн грн", - отмечается в сообщении.

В частности, было установлено, что некоторые работники ГСК "Укртанкер" "делали все возможное для того, чтобы отчисления части чистой прибыли компании, которые должны были поступать в госбюджет, поступали в их карманы". Таким образом, снижение доходов "Укртанкера" происходило из-за сознательного невыполнения списания кредиторской задолженности иностранной компании в течение 2014-2015 годов, срок исковой давности по которой истек, а также за счет необоснованного начисления операционных расходов от роста курса иностранной валюты.

Кроме того, проверка министерства выявила случаи заключения и изменения договоров компании без согласования их с уполномоченным органом управления.

Так, "Укртанкер" заключил договор бербоут - чартера (в торговом мореплавании договор фрахтования судна без экипажа - УНИАН) танкера "Владимир Правык" с российской компанией "Юни-Танкер", которая согласно договору выступала фрахтователем (арендатором).

"Проводя финансовые махинации и внося изменения в договоры, без согласования с уполномоченным органом управления, заинтересованные лица внесли изменения в бербоут - чартерную ставку и уменьшили ее вдвое (с 600 долл. до 300 долл./сутки). Более того, период фрахтования танкера, за который должна взиматься плата, был уменьшен на четыре месяца, что привело к недополучению финансовых ресурсов ГСК "Укртанкер" в сумме 3,97 млн грн", - говорится в сообщении.

Также Мининфраструктуры установило во время проведения инвентаризации основных средств недостачу трех объектов вследствие решения руководства предприятия передать с баланса порта "Октябрьск" на баланс ГСК основные средства (два катера и нефтеналивное судно), которые фактически не использовались в производственной деятельности компании, что привело к затратам и образованию кредиторской задолженности.

Помимо прочего, руководство ГСК "Укртанкер" незаконно начисляло заработную плату так называемым "фиктивным работникам", явки выхода на работу которых не были подтверждены. Более того, и.о. президента компании неправомерно осуществил командировку за границу, без письма-согласования с Мининфраструктуры и технического задания, затраты по которой составили 82,1 тыс. грн.

По информации пресс-службы, в настоящее время происходит завершение и обобщение материалов проверки по фактам многочисленных финансовых нарушений в деятельности руководства ГСК, после чего они будут направлены в правоохранительные органы для принятия решения согласно действующему законодательству.

Как сообщал УНИАН, в последнее время правоохранители активизировали обыски в подотчетных Мининфраструктуры предприятиях. В частности, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали начальника департамента планирования и контроля за закупками акционерной компании "Укрзализныця", а также трех чиновников филиала акционерной компании "Центр обеспечения производства" по делу о хищении средств при проведении госзакупок.

26 июля правоохранители провели обыски в помещениях Администрации морских портов Украины. Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк тогда сообщил, что должностные лица госпредприятия присвоили многомиллионные средства при проведении дноуглубительных работ в морских портах. Тогда же СБУ уведомила руководителя АМПУ о подозрении в хищении госсредств.

Кроме того, в тот день обыски прошли и в помещениях крупнейшего в Украине международного аэропорта "Борисполь" и в Государственной авиационной службе в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту растраты бюджетных средств в особо крупных размерах при осуществлении госзакупок.

В этой связи, для усиления контроля за целевым использованием средств, Министерство инфраструктуры Украины сообщило о планах в ближайшее время создать два отдела по вопросам предотвращения и борьбе с коррупцией, в частности отдел предотвращения коррупции и проведения проверок и сектор финансового мониторинга.