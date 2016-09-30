Морпорт "Октябрьск" могут переименовать в честь древнего города Ольвия

Министерство инфраструктуры Украины собирается переименовать специализированный морской порт "Октябрьск" (г. Николаев) в морпорт "Ольвия" в честь одноименного древнего города, существовавшего в III веке до нашей эры на территории нынешней Николаевской области, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.

"Я надеюсь, что "Октябрьск" в ближайшее время станет называться морской порт "Ольвия". Такое название выбрал коллектив, и я поддерживаю, оно является историческим", - сказал Омелян, добавив, что министерство издаст соответствующий приказ.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство инфраструктуры Украины совместно с международными финансовыми организациями начало подготовку пилотных проектов передачи в концессию специализированного морского порта "Октябрьск" (г. Николаев) и Херсонского морского торгового порта.

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Государственное предприятие "Специализированный морской порт "Октябрьск" основано в 1965 году. Подход судов в порт осуществляется по Бугско-Днепровско-Лиманскому каналу. Навигация в порту осуществляется круглый год. Порт имеет 6 причалов, оборудованных железнодорожными подъездными путями и один причал для судов типа "Ро-Ро".

СМП "Октябрьск" перерабатывает любые виды грузов, кроме наливных. Основная специализация порта – переработка генеральных тарно-штучных грузов. Мощность порта позволяет перегружать до 2,6 миллиона тонн сухих грузов в год.

По итогам 2015 года порт "Октябрьск" сократил перевалку грузов на 0,9% - до 6,911 миллиона тонн.

Ольвия была важнейшей греческой колонией в Нижнем Побужье, в дельте рек Буг и Днепр, ее политическим и экономическим центром был одноименный город, остатки которого расположены на правом берегу Бугского лимана возле села Парутино Очаковского района Николаевской области.